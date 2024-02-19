Гатчинский район определил места укрытий

В Ленинградской области сформирован перечень защитных сооружений для укрытия населения. Список был утвержден в рамках проведенной работы по уточнению плана гражданской обороны правительством Ленинградской области совместно с администрациями муниципальных районов и размещен в свободном доступе в Интернете.

Работа по определению мест для укрытий, где в случае различных чрезвычайных ситуаций могли бы разместиться люди, началась примерно год назад. Для этого проведено обследование подвальных помещений многоквартирных домов. Основная масса этих подвальных помещений находится в домах, где управляющими организациями являются муниципальные учреждения.

- На территории Гатчинского района определено 310 подвальных помещений в многоквартирных домах, в которых по нормативам могут разместиться 343 567 человек - это в целом по району. Что касается самого города Гатчины, то у нас 71 объект, где 160 470 человек могут разместиться по нормативам. Расчет сделан, исходя из того, что в укрытии будут находиться не только жители данного дома, но и ближайших домов в радиусе 500 метров, - сказал Сергей Голованов.

На данный момент проведена следующая работа: подвалы очистили от мусора, последствий протечек, а также от сараев жителей, где они были, укрепили двери подвалов. Во всех подвала есть водоводы, и, чтобы в случае ЧС у людей был доступ к воде, там установили краны.

На уровне области разработаны и изготовлены специальные таблички, которые будут размещены на фасадах домов с укрытиями. Табличка информирует, что в этом доме есть укрытие, и содержит номера телефонов ответственных лиц, у которых находится ключ от подвального помещения. Это представитель управляющей компании и старший по дому (там, где он определен жителями). Еще будет размещено две таблички с направлениями – вход и выход из укрытия.

В управляющие компании Гатчинского района уже переданы 80 табличек. В настоящее время от районной администрации в область подана заявка на изготовление еще 280 табличек, чтобы отметить все дома с укрытиями.

Сергей Голованов сообщил, что рассматривается возможность провести ремонт данных подвальных помещений, где есть в этом необходимость, а далее в планах закупка скамеек.

Татьяна Можаева