Труженицы тыла

Плести маскировочные сети для фронта Валентина Трофимовна Ким начинала в Малом Верево, приобрела большой опыт. Позже пришла идея организовать «производство» в п. Сиверский. Необходимо было найти свободное помещение. Откликнулся на просьбу индивидуальный предприниматель Владислав Евгеньевич Сухорский, который предложил в новом доме нежилое помещение, находящееся у него в собственности. Пришлось установить санузел, сделать освещение. И вот с ноября 2023 года Валентина Трофимовна здесь начала плетение сетей.

Постепенно стали приходить неравнодушные жители. В военном городке от автобусной остановки идёт хорошо утоптанная тропинка прямо к семиэтажному дому. Именно в нём и располагается небольшая мастерская - клуб плетения маскировочных сетей. Здесь трудятся наши мамы и бабушки, женщины «серебряного возраста», ветераны. Приходят, когда могут, когда есть время, но работа идёт постоянно.

Работа непростая, требует физических усилий. Все быстро учатся, приобретают необходимые навыки. И если раньше маскировочную сеть размером 3х6 плели за три дня, то теперь это делают за один день, бывает, что задерживаются до позднего вечера.

На сегодня уже изготовлено 50 сетей, и все отправлены в зону боевых действий. Это реальная помощь нашим бойцам! Валентина Трофимовна здесь каждый день, без неё никак! Она окружила своих замечательных боевых подруг теплом и заботой. Накануне Нового года в кафе «Гранд» все вместе встречали праздник. Был ведущий, хорошая музыка, с удовольствием танцевали. Не остаются без внимания дни рождений. Вместе ходили на митинг, посвященный освобождению

п. Сиверский. Душевно поздравили с награждением памятной медалью в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда Галину Глебовну Величко, бывшего члена совета ветеранов. А совсем недавно у неё случилась беда, геройски погиб в Запорожье её внук Юрий.

Женщины, обращаясь к Валентине Трофимовне, с благодарностью говорят: «Вы создали не просто коллектив, вы создали большую дружную семью!» И это правда. Сюда приходят, как домой. Здесь царит понимание, доброта, большая любовь к людям.

На отчётном собрании администрации Сиверского поселения 15 февраля Валентине Трофимовне Ким вручили благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания за высокую гражданскую позицию, благотворительную помощь, активное участие и значимый вклад в развитие Сиверского поселения. Она считает, что это награда всем участникам центра плетения сетей, которые бескорыстно трудятся, готовы поддержать и прийти на помощь нашим воинам.

Сейчас сюда несут разного рода помощь для фронта, банки для изготовления блиндажных свечей или уже готовые свечи, консервы, сладости, вязаные носки, письма. Центр передал жительнице поселка Ольге пять маскировочных сетей и подарки на подразделение, где служит ее муж. К 23 февраля мастерицы решили приготовить подарки для воинов - купили термобелье, носки, майки, футболки, шапки.

А ещё прямо с фронта участник СВО, депутат Сиверского поселения Артур Шахмарович Мурадов привез в адрес наших мастериц благодарность от командира воинской части: «Ваша помощь — это неоценимый и, несомненно, ощутимый вклад в будущую победу наших войск. Добрые дела не остаются незамеченными. Они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Уверен, что ваш пример показателен другим». Эта оценка труда дорогого стоит.

Великая благодарность и низкий поклон вам, неравнодушные люди, труженики тыла, герои нашего времени!

Ольга Парамонова