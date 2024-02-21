333 тысячи избирателей Ленинградской области смогут проголосовать на выборах Президента России с помощью КОИБов

По решению Леноблизбиркома комплексы обработки избирательных бюллетеней будут применяться на следующих избирательных участках:

- 17 избирательных участков Волосовского района (г. Волосово, п. Беседа, Зимитицы, Калитино, Кикерино, д. Сумино, Торосово, Терпилицы, Клопицы и др.);

- 32 избирательных участка Волховского района (г. Волхов, Новая Ладога, Сясьстрой. с. Старая Ладога, д. Кисельня);

- 12 избирательных участков Всеволожского района (д. Юкки, Лупполово, Рапполово, г.п. им. Морозова, Токсово);

- 6 избирательных участков Гатчинского района (г. Гатчина);

- 9 избирательных участков Кингисеппского района (г. Кингисепп, д. Большое Куземкино, Фалилеево, пос. Усть-Луга);

- 20 избирательных участков Киришского района (г. Кириши);

- 24 избирательных участка Кировского района (г. Кировск, Отрадное, Шлиссельбург, п. Павлово, Приладожский);

- 10 избирательных участков Ломоносовского района (г.п. Большая Ижора, с. Копорье, дер. Низино, Пеники и др.);

- 12 избирательных участков Сланцевского района (г. Сланцы);

- 22 избирательных участка Тихвинского района (г. Тихвин);

- 6 избирательных участков Тосненского района (пос. Тельмана, Войскорово);

- 24 избирательных участках г. Сосновый Бор.

Таким образом, на 19% избирательных участках Ленинградской области будут применяться КОИБы. Адреса всех избирательных участков, где будут применяться КОИБы, перечислены в соответствующем постановлении Леноблизбиркома от 20 февраля 2024 года, ознакомиться с которым можно на сайте Леноблизбиркома (в разделе «Документы избирательной комиссии»).

В списки избирателей на этих избирательных участках включены более 333 тысячи избирателей Ленинградской области, или 23,45% избирателей Ленинградской области.

КОИБы будут доставляться на избирательные участки в разобранном виде, собираться накануне первого дня голосования, после чего будет проверяться их работоспособность, проводиться тестирование. Эксплуатация КОИБ на избирательном участке будет осуществляться силами двух операторов из числа членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

КОИБы имеют встроенный аккумулятор, который в случае отключения (обрыва) электропитания обеспечивает их автономную работу. При сбое в электропитании не произойдет потери данных. КОИБы имеют датчик двойного листа, это означает, что в него невозможно опустить сразу несколько бюллетеней, в целях соблюдения тайны голосования ввод бюллетеня в КОИБ осуществляется только лицевой стороной вниз.

КОИБы устроены так, что зафиксированные им данные нельзя изменить, КОИБы невозможно перепрограммировать, взломать, они защищены от внешних воздействий, не имеют связи с Интернетом.

После окончания голосования и закрытия избирательного участка комплекс обработки избирательных бюллетеней на основании данных, накопленных в его памяти за дни голосования, распечатывает протокол об итогах голосования, который после подписания его членами участковой избирательной комиссии приобретает юридическую силу.