Парковое агентство Ленобласти подводит итоги

В феврале учреждению исполнилось четыре года. Одним из важнейших событий в жизни агентства в начале этого года стала передача в пользование нового Мемориального комплекса Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, открытого вблизи деревни Зайцево Гатчинского района.

«В 2023 году в Приоратском парке восстановлена часть дорожно-тропиночной сети, установлены пешеходный мост и камеры видеонаблюдения, новая скульптурная композиция, посвященная Ленинградскому учителю, и фигура лося. В парке Александра Невского выполнено благоустройство пруда и прилегающей территории. Проведены работы по акарицидной обработке и санитарной рубке аварийных насаждений и многие другие работы. Конечно, основным направлением деятельности остаются трудоемкие мероприятия по содержанию обширной территории парков, общая площадь которых теперь превышает 346 га», - говорит исполняющий обязанности директора Паркового агентства Елена Фараонова.

Впереди большие планы по сохранению объектов культурного наследия, таких как главный усадебный дом Демидова в Тайцах и Водонапорная башня в Приоратском парке. В настоящий момент на утверждении поэтапная программа реставрации и приспособления Приоратского парка, в основе которой лежат проектные решения «АСМ Групп».

В парках учреждения проведено свыше 160 мероприятий, которые посетили более 40 тысяч человек. Среди них фестивали «Лето.Парк.Кино.», «Аллеи времен», Демидовская Масленица, арт-фестиваль «Под сенью старых лип», реконструкция «Рождественский манифест», девять тематических и фотовыставок, 25 экскурсий и 14 квестов и еще свыше 70 совместных мероприятий, в том числе open-air «Дым над водой» и мюзикл «Пушкин. Рок. Любовь.».

В 2024 году в планах Паркового агентства – в Приоратском парке продолжить ремонт дорожно-тропиночной сети, установить скамейки в соответствии с историческим обликом на период правления Николая II и урны, прожекторы в парке Александра Невского. В Демидовском парке запланировано устройство моста. На территории Мемориала в Зайцево – охрана и содержание, открытие кафе и сувенирной лавки, проведение экскурсий.