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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.02.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы,

д. Переярово,

д. Сяськелево часть.

 

27.02.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно.

 

27.02.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Александровская,

ул. Большая Сергеевская,

переулок Безымянный. 

 

27.02.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Ивановка,

д. Романовка,

СНТ «Ижора»

СНТ «Ручеек»

СНТ «Электронстандарт»

СТД Петрович.    

 

27.02.2024 с 10:30 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино.         