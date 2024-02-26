Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.02.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы,
д. Переярово,
д. Сяськелево часть.
27.02.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно.
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул. Александровская,
ул. Большая Сергеевская,
переулок Безымянный.
Веревское СП:
д. Ивановка,
д. Романовка,
СНТ «Ижора»
СНТ «Ручеек»
СНТ «Электронстандарт»
СТД Петрович.
27.02.2024 с 10:30 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино.
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