Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля

За это время региональные отделения партии направили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов. В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.