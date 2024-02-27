Ангелы любви летят на фронт!

Семья жительницы Сусанинского поселения Ирины Позиненко включилась в добровольную помощь нашим бойцам практически с самого начала мобилизации. На фронте у Ирины Викторовны — два брата и сын. Начав собирать для наших воинов всё, что могло бы им пригодиться, она стала искать тех, кто мог бы помочь в этом деле.

- Мы начали привлекать к этому и наших друзей, и друзей наших друзей, и наших депутатов, - рассказывает Ирина Викторовна. - Так, практически с самого начала нам очень помогает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Причем, она часто берется за самые сложные вопросы — приобретение генераторов, например, или финансирование наших поездок на Донбасс, которые сами по себе обходятся очень дорого.

Как говорит Ирина Позиненко, помогают буквально всем миром.

- Гуманитарная помощь у нас накапливается постоянно, - отмечает она. - Маскировочные сети, носилки, печи и блиндажные свечи, одежда, термобельё и стельки, средства гигиены, продукты и домашние заготовки, короба для хранения продуктов, наборы инструментов, квадрокоптеры, генераторы, лекарства... К нам приезжали даже из Карелии - привозили гуманитарную помощь, одежду, термобелье, книги, написанные школьниками письма для бойцов. Мои друзья, которые работают в фирме по производству сиропов, подарили нам восемь тонн сиропов в бутылках. Эти сиропы мы доставили в гатчинский госпиталь для раненых бойцов, а сейчас везём их ребятам в зону СВО. Также мы доставляем их в разные фонды и организации, которые отправляют их нашим бойцам.

Всё собранное Ирина Викторовна и её муж отвозят на Донбасс сами — чтобы передать лично в руки адресатам. Последняя такая поездка была приурочена к Новому году. 20 февраля семья Позиненко вновь отправилась в зону СВО, с подарками для бойцов к 23 февраля.

- Посылки к 23 февраля мы начали собирать уже с января, - рассказала Ирина Викторовна накануне поездки. - Раньше мы возили гумпомощь на своей машине. Но так как она не очень большая, мои друзья на этот раз предоставили нам грузовичок. Благодаря этому получилось взять с собой очень много груза. Мы везём его всем нашим ребятам — и из Веревского, и из Вырицкого, и из Сусанинского поселений.

Подарки и гуманитарную помощь собирали взрослые и дети, многодетные семьи и пенсионеры. Участие в этом приняли и общественные организации, среди которых – фонд «Защитники Отечества», «Сети для Победы», «Ангелы тыла», «ZoV сыновей» и коммерческие предприятия. По словам Ирины Позиненко, в эти февральские дни все гатчинцы стали одной дружной семьёй, сплотившись и оказывая любую посильную помощь.

На страничке Ирины Позиненко «ВКонтакте» поимённо перечисляются все, кто принял участие в этих сборах. Среди них — семьи Сергуновых, Пентюшенковых, Новиковых, Черняковских, Кузнецовых, Тихомировых, Людмила Тептина, Александр Афонин, Елена Пухова, Татьяна Самкова, Анна Николаева, Елена Паскаль, Наталья Тимофеева и многие другие.

- С какой душой и теплом люди собирают посылки, - отмечает Ирина Викторовна. - Сколько добра и любви вложено. Низкий им поклон! Ребята это оценят и почувствуют, какой у них надёжный тыл. Вместе мы — сила!

Как говорит Ирина Викторовна, самые ценные подарки - конечно же от наших детей. Так, участие в подготовке и сборе подарков для бойцов приняли дети из Семринской и Сусанинской школ.

- Я очень благодарна директорам этих школ — Елене Юрьевне Вахриной и Светлане Викторовне Невзоровой, которые, кстати, состоят в Сусанинском женсовете, председателем которого я являюсь. Помогают нам и старшеклассники Гатчинской школы №1. Вместе со своим куратором Дмитрием Нещадым ребята по нашей просьбе участвуют в разгрузке гуманитарной помощи.

В преддверии Дня защитника Отечества Ирина Позиненко вместе с представителем фонда «Защитники Отечества» навестила раненых бойцов, проходящих лечение в гатчинском госпитале.

- Мы привезли ребятам большое количество сладких сиропов, которые можно добавлять и в чай, и в кофе, и в кашу, - говорит она. - Передали мы им и ангелочков, которых сделали своими руками ребята из Гатчинской школы №7. Наши бойцы были в таком восторге от них! Я им рассказала, что когда дети сделали этих ангелов, каждый ребёнок приложил свою поделку к сердцу, загадав желание: чтобы каждый боец вернулся домой живым и невредимым... Меня просто поразило, что наши дети уже в таком возрасте понимают, насколько это важно...

Всего ученики вторых, третьих и четвертых классов школы № 7 сделали 84 ангела-оберега, вложив в них всю свою доброту, любовь и сердечное тепло. Мастер-класс под руководством педагогов прошёл в рамках благотворительной акции «Ангел», которую инициировала общественная организация многодетных семей «Сердце мамы».

Такие ангелы от маленьких волшебников поехали и на фронт: каждый из них был упакован в посылку — лично для бойца, вместе с поздравительным письмом от ребёнка к 23 февраля.

Юлия Лысанюк