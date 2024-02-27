В Гатчине прошел карьерный форум «Труд Крут»

В 2024 году студенческие отряды отметили 65-летие движения и 20 лет с начала современной истории Российских студенческих отрядов (РСО). 17 февраля отмечается День Российских студенческих отрядов, и в честь этого события по всей стране прошли мероприятия для школьников, студентов и партнеров.

«Сегодня, когда на рынке труда существует нехватка профессиональных кадров, наша задача создавать дополнительные возможности для молодежи, проводить раннюю профориентацию, знакомить с профессиями и обеспечивать комфортный переход молодого человека от образовательного процесса к первому рабочему месту. Необходимо, чтобы и работодатели осознавали важность привлечения молодых кадров и оказывали содействие в их профессиональной подготовке, социализации, продвигали у себя институт наставничества. Карьерный форум «Труд крут» служит главной площадкой для встречи работодателей с будущими молодыми кадрами. Это самый масштабный карьерный форум. Он проходит в 65 регионах страны», – рассказал Михаил Киселёв, первый зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов.

16 и 17 февраля в Гатчине организаторы предоставили площадку для знакомства с образовательными организациями Ленинградской области и факультетами ГИЭФПТ. Более 400 участников пригласили для участия в этом событии.

Гости мероприятия встретились с проректором по безопасности и управлению инфраструктурой ГИЭФПТ Михаилом Некипеловым, который приветствовал молодежь от имени вуза.

Во время форума участники имели возможность ознакомиться с факультетами и лабораториями ГИЭФПТ, другими учебными заведениями, например, ЛГУ имени А.С. Пушкина. Участники смогли узнать о востребованных в регионе профессиях, принять участие в прохождении профориентации, весело провести время благодаря насыщенной программе, которая включала в себя экскурсии и посещение интерактивных «станций» организованных в вузе.

После окончания форума все желающие могли остаться на празднование Дня «РСО»: посетить караоке, площадку «Just Dance», а также спеть свои любимые песни под гитару.





Фото организаторов