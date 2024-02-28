Готовим кадры со школьной скамьи

С приветственным словом выступила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она искренне поблагодарила руководителей предприятий и их трудовые коллективы, все бизнес-сообщество – за ту устойчивость, которую гатчинские предприятия обеспечивают экономике города и района:

- Бюджет Гатчинского района сегодня исчисляется в миллиардах. Это дает нам возможность закрепить финансово все наши планы и проекты, предложенные жителями и депутатами, и, кроме того, сформулировать новые задачи на три года – 2024–2026. Я хочу пожелать, чтобы те пути, которые мы с вами определили – каждый в своей сфере деятельности, оказались нам по силам и были покорены.

Ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов рассказал о подготовке квалифицированных кадров для экономики Гатчинского района, о взаимодействии между школами, системой высшего и среднего профессионального образования и промышленными предприятиями.

Исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Марина Шутова и директор Гатчинской школы № 9 Нина Ковалева представили программы профориентационной работы в образовательных учреждениях. Так, в школах Гатчинского района успешно реализуется программа по профессиональному самоопределению детей «Дорога в будущее», которая информирует школьников о муниципальном и региональном рынке труда, перспективах экономического развития области, повышает уровень привлекательности получения профессионального образования, формирует положительное отношение к труду и людям рабочих и инженерных профессий.

Более 18 тысяч учащихся из 38 общеобразовательных учреждений Гатчинского района приняли участие в просмотрах открытых онлайн-уроков в рамках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учётом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», направленных на раннюю профориентацию.

С 1 сентября 2023 года в целях формирования системы профориентации учеников 6–11 классов в 34 общеобразовательных учреждениях (100 %) внедрена Единая модель профессиональной профориентации – профориентационный минимум, единый универсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профориентации обучающихся.

Мероприятиями профминимума охвачено 8853 учащихся, в том числе 296 – с инвалидностью и ограниченными возможностями. При этом 25 образовательных учреждений реализуют профминимум через всероссийский проект «Билет в будущее», который стартовал в апреле прошлого года. Проект запущен по поручению президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Он помогает раскрыть возможности каждого ребенка, формирует его готовность к профессиональному самоопределению, поддерживает в построении маршрута к профессии. В 2023 году в проекте приняли участие 2058 учеников 28 школ Гатчинского района.

Еженедельно, по четвергам, в рамках внеурочной деятельности со всеми учениками 6-11 классов проводится курс занятий «Россия – мои горизонты». 285 учеников 5-11 классов прошли регистрацию для участия в заочном региональном этапе всероссийского конкурса АгроНТРИ-2023.

На факультетах среднего профессионального образования

ГИЭФПТ организована допрофессиональная подготовка. В 2023 году курсами «Введение в профессию...» было охвачено 513 ребят из 24 школ по 11 специальностям. В 2024 году планируется охватить 500 учащихся.

С 1 сентября 2024 года на базе Гатчинского лицея № 3 и школы № 9 планируется открыть медицинские классы и на базе Пламенской средней школы – агрокласс.

Выборы и безопасность

О «Школе корпоративных лидеров Ленобласти» под названием «Шкала 47» рассказала представитель комитета по молодежной политике Ленинградской области Софья Сычева.

Также повестка дня совета директоров включала доклад председателя территориальной избирательной комиссии Гатчинского района Ирины Смык о подготовке к выборам президента РФ.

Об антитеррористической безопасности предприятий рассказал директор муниципального центра управления, безопасности и гражданской защиты населения Гатчинского района Андрей Чертов. Он подчеркнул, что с ростом угроз террористических актов промышленные предприятия должны принимать меры для защиты своих работников, производственных активов и окружающей среды от потенциальных террористических атак. В числе основных аспектов антитеррористической безопасности - оценка уязвимостей предприятий перед террористическими угрозами, разработка и внедрение системы антитеррористической безопасности, обучение персонала действиям в случае теракта, использование технологий и систем безопасности для обнаружения, предотвращения и реагирования на террористические угрозы и т.д.

О службе по контракту

Военный комиссар г. Гатчины Дмитрий Михайлов рассказал об организации работы по подбору кандидатов на военную службу по контракту, в том числе о федеральных и региональных льготах и выплатах военнослужащим-контрактникам. Как подчеркнул военком, каждый, кто заключает контракт, получает единовременно миллион рублей. Эта сумма складывается из федеральной выплаты в размере 195 тысяч рублей и региональной выплаты, которая составляет 505 тысяч рублей – плюс земельный сертификат или 300 тысяч рублей. По всем вопросам желающие могут обращаться в военкомат Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, 12, тел.: 8 (81371) 2-28-61.

Екатерина Дзюба