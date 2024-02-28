Ленобласть увеличивает производство мясной продукции

«Регион значительно увеличил выпуск мясной продукции. Росту способствует спрос и экономические условия, которые создает регион. Мы субсидируем приобретение техники, строительство дорог, возмещаем часть затрат на создание объектов мясопереработки. Государство предоставляет льготное кредитование экспортоориентированным предприятиям. Впереди у нас планы по расширению действующих производств и наращивание объемов выпуска готовой продукции», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

За 2023 год производство мяса и субпродуктов пищевыми предприятиями Ленинградской области составило 301,7 тыс. тонн (101,3% к 2022 году). Произошло внутреннее перераспределение ассортимента выпускаемой продукции в сторону увеличения производства свинины на 75%, колбасных изделий – 68%, мясных консервов – 63% к уровню 2022 года.

В 2023 году в общих объемах производства в Северо-Западном федеральном округе на долю предприятий Ленинградской области приходилось: производства мяса птицы – 56,6%, мясных консервов – 28,1%, свинины – 21,9%, мясных полуфабрикатов – 16,0%, колбасных изделий – 9,7%, говядины – 9,6%.

Производство мяса и мясной продукции в регионе ведут 23 крупных предприятия. В отрасли занято более 2000 человек.