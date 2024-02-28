Областные герои СВО — призеры Кубка Защитников Отечества

Ленинградец Михаил Пименов занял 1 место по армрестлингу на левой руке и 2 место в борьбе на правой. Виктор Ершов стал 2-ым в состязаниях по пулевой стрельбе в категории SH2. Андрей Орехов отличился сразу в двух дисциплинах: он завоевал 3 место в армреслинге на правой руке и в стрельбе из лука.

«Ребята волновались, так как из других регионов были команды с участниками, которые имеют спортивный опыт. Андрею Орехову тяжело давалась пулевая стрельба, он неоднократно бросал винтовку, но чувствуя мою поддержку, брал все в свои руки. Некоторые ребята всерьез заинтересовались спортом. Например, Дмитрий Замков — стрельбой из лука», — рассказала социальный координатор Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ирина Иванова.

Соревнования прошли в Калужской области. Всего в турнире принимали участие более 200 ветеранов СВО из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участники состязались в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя.

Организаторами третьего «Кубка Защитников Отечества» выступили фонд «Защитники Отечества», Параолимпийский комитет России, правительство Калужской области и Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.