Приют «Альтера Вита» - дом, в котором спасают кошек

Организовали приют в сентябре 2020 года три очень неравнодушные женщины: Дарья Варламова, Марина Егорова и Татьяна Машорина.

Сейчас в приюте двести хвостатых жильцов. У каждого из них своя судьба, но у всех она нелёгкая. У кого-то умерла любящая хозяйка, а у кого-то – умерла совесть у хозяев. Кто-то брошенным скитался по помойкам, а кого-то полуживым спасли из-под колёс автомобиля.

Вот так и попадают кошки в приют «Альтера Вита» (что в переводе означает «Другая жизнь»). И действительно, начинается у котеек другая жизнь. Здесь их ждут лечение, хорошее питание, уютное жилище. А главное – внимание и забота. Правда, новичкам сначала надо пройти карантин. Поэтому на фотографиях из приюта некоторые кошки сидят в клетках или фанерных боксах.

И всё-таки некоторые киски начинают в приюте тосковать. Ведь многие из них – бывшие домашние. Порой, когда в приют приходит человек, они просятся к нему на ручки, а то и на плечи залезают. Вот уж воистину: «Хозяин выбирает собаку, а кошка выбирает хозяина».

Впрочем, некоторым животным везёт – для них находят Дом. Берут и малышей, и взрослых (с ними проще – не надо доращивать). Все они уже вылечены, вакцинированы, стерилизованы. То есть, проблем – минимум. Интересно, что некоторые хозяева, взяв в приюте питомца, обращаются вновь – с просьбой подобрать своему любимцу компаньона.

Однако многим кошкам уготована приютская жизнь до конца дней. Скажем, кто способен приютить обездоленную одноглазую кошечку? Хотя она очень симпатичная и выглядит, будто просто прищурилась. А физический недостаток с лихвой компенсирует избытком ласки и мурлыканья.

Вот и живут котейки в ожидании своего кошачьего счастья. Но содержание кисок обходится приюту в копеечку. Одного только корма для 200 едоков надо больше 10 кг в день. Ещё лечение, медикаменты. Плюс расходы на освещение, отопление, аренду помещения. А также всякие принадлежности для кисок и много ещё чего.

Выручают волонтёры и подписчики. Помогают лекарствами, транспортом, вещами для кошек и, конечно, деньгами (от 100 рублей). Интересно, 100 рублей в неделю или хотя бы в месяц сильно бы вас разорили? Это чуть-чуть больше одной самой ближней поездки на электричке (туда-обратно – 82 руб.). А самые неравнодушные жертвуют и 300, и 500, и 1000, и больше! Только благодаря таким добрым людям приют пока существует.

Впрочем, приют не только спасает и раздаёт кошек. Приют «Альтера Вита» ещё ведёт работу с подрастающим поколением. Например, устраивает в детских садах беседы о кошечках. Часто принимает в гостях учеников и педагогов из школ Гатчины, Вырицы, Кобрино, Сусанино, Войсковиц, Больших Колпан.

Нашим детям в школах преподают уроки мужества. А приют для кошек «Альтера Вита» преподносит им уроки доброты. Значит, будут наши дети и мужественными, и добрыми. Такие ребята никогда никого не обидят. Ни кошек, ни людей. Ни сегодня, ни завтра.

И, наконец, приют «Альтера Вита» получил Президентский грант на создание «Вырицкого музея кошки»! Такой музей откроется в Международный день кошек – 1 марта. Начнётся торжественное мероприятие в 16.00 по адресу: п.Вырица, ул.Ушаковская, д.9.

Кошки чем-то похожи на маленьких детей. Как маленькие дети, не умеют говорить, изъясняются лишь звуками и телодвижениями. Как дети, любят поиграть, а то и пошалить. И, как маленькие дети, чувствуют и ценят отношение к себе.

Подробнее о работе приюта можно узнать на его страничке «ВКонтакте»: https://vk.com/centralteravita.

Олег Евтушенко

Фотографии из приюта предоставила Дарья Варламова