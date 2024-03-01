Бизнес малый – задачи большие

На 2-м месте по числу самозанятых

В Гатчинском районе зарегистрировано 10380 предприятий малого и среднего бизнеса. Прирост за 2023 год составил 111%, и на сегодняшний момент на территории Гатчинского района зарегистрировано 13% малых и средних предприятий Ленинградской области. Даже в сложной экономической обстановке малый бизнес демонстрирует стабильность в основных показателях.

Количество плательщиков налога на профессиональный доход, в том числе самозанятых, по итогам 2023 года составило 13863 – по этой позиции Гатчинский район занимает второе место в области. Эксперимент был введен в Ленинградской области

1 января 2020 года, тогда число самозанятых в Гатчинском районе составило 124 человека.

На предприятиях малого и среднего бизнеса в нашем районе трудится более 43 тысяч человек. Всего в Ленинградской области в данной сфере работают свыше 345 тысяч жителей.

Если сопоставить число предпринимателей с численностью населения, то по итогам 2023 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 1000 человек населения в Гатчинском районе составило 39,63 единиц. По итогам последних двух лет в лидерах по данному показателю среди поселений района – Гатчина, а также Веревское, Большеколпанское, Пудомягское и Таицкое поселения.

Более двух тысяч магазинов

Развитие потребительского рынка и сферы услуг ориентировано на удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности.

В 2023 году в районе действовало 2200 объектов розничной торговли, 283 предприятия общественного питания и 665 предприятий бытового обслуживания населения с общим числом занятых свыше 12,5 тысяч человек. Темпы роста составили 128% по объектам торговли; 103% – по общественному питанию и 110% – по бытовому обслуживанию населения.

По данным на 1 января 2024 года на территории Гатчинского района работает 220 торговых сетей – в 710 предприятиях розничной торговли и 30 сетей в 52 предприятиях общественного питания.

Упростить жизнь предпринимателя

В Ленинградской области ежегодно принимаются решения, направленные на поддержку предпринимательства: упрощение налоговой отчетности, использование специального налогового режима для самозанятых, поддержка социального и молодежного предпринимательства, льготное кредитование, программы льготного лизинга и микрофинансирования. Создана единая информационная система для получения мер поддержки малого бизнеса – цифровая платформа, совершенствуется система закупок, развивается система поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

В Гатчинском районе разработана муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Полный перечень услуг субъектам малого и среднего предпринимательства оказывают две некоммерческие организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства. В число сервисов, предоставляемых фондами, входят информационно-консультационные услуги и предоставление в аренду площадей в бизнес-инкубаторах. За 2023 год специалисты фондов оказали гатчинским предпринимателям 6048 индивидуальных консультаций, из них 5694 – безвозмездно. На конец года общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования, составила более 705 кв. метров: 518 кв. м – для размещения производства, 144,8

кв. м – для организации офиса и 40 кв. м – для торговли.

Портфель для предоставления займов на конец 2023 года составил 41 млн 990 тысяч рублей, из них порядка 3-х млн – средства местного бюджета, остальные – областного и федерального. За 2023 год Фондом малого и среднего предпринимательства выдано 76 микрозаймов на общую сумму 26 млн 230 тысяч рублей. Данная мера поддержки является очень востребованной.

Приближается конкурс на получение субсидий!

На возмещение затрат на организацию предпринимательской деятельности предоставляются субсидии – на конкурсной основе. Возмещается не более 80% затрат, максимальный размер субсидии одному предпринимателю составляет 700 тысяч рублей.

В 2023 году в Гатчинском районе пять предпринимателей получили субсидии на общую сумму 3 млн 202 тысячи рублей. При этом получатели создали десять новых рабочих мест, в два раза перевыполнив план.

В 2024 году планируется также выделить субсидии пятерым предпринимателям на сумму 3,5 млн, а в 2025-м количество предпринимателей и сумма субсидии увеличится – запланировано 4,2 млн для шестерых предпринимателей.

С 2024 года субсидия будет предоставляться на финансовое обеспечение затрат с казначейским сопровождением. Для подачи заявки на участие в отборе предприниматели будут использовать государственную информационную систему «Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий» (https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием электронной цифровой подписи. Заключение соглашений и предоставление отчетности к ним также планируется организовать в данной системе. Отбор планируется провести в первом квартале года.

Бизнес с поддержкой

На государственную поддержку вправе рассчитывать представители социального и молодежного предпринимательства, индивидуальные предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход, предприниматели, работающие в сфере народных художественных промыслов и ремесел. Данные субсидии предоставляются на возмещение уже понесенных в текущем году затрат. Основные направления: возмещение арендной платы; компенсация затрат на приобретение оборудования и инструментов; возмещение регистрационных взносов за участие в конкурсах на территории РФ.

В 2023 году в Гатчинском районе было предоставлено девять субсидий по данным направлениям на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Основные показатели результативности – по выбору получателя субсидии: увеличение выручки от реализации товаров или услуг не менее чем на 2%, рост среднемесячной заработной платы работников не менее чем на 4%, увеличение среднесписочной численности работников – хотя бы на одного по сравнению с предшествующим годом.

Социальному предпринимательству – новый стимул

В 2024 году в сфере работы с объектами потребительского рынка и мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства определены три основных задачи. В том числе – привлечение предпринимательского сообщества к обсуждению проектов благоустройства общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда», чтобы на стадии разработки проектов определить востребованные места под размещение нестационарных торговых объектов.

Также планируется стимулировать развитие предпринимательства в сфере творческих индустрий благодаря открытию бизнес-инкубатора в Тайцах и возможности получения площадей по льготным ставкам арендной платы.

Кроме того, в 2024 году ожидается увеличение количества социальных предпринимателей за счет предоставления субсидий из местного бюджета, оказания поддержки для получения областных субсидий и грантов, проведения различных мероприятий.

По состоянию на 10 января 2024 года, в Гатчинском районе был зарегистрирован 61 социальный предприниматель. Планируется увеличить эту цифру до 140 единиц. Одновременно с этим всем социальным предпринимателям в 2024 году будет рекомендовано обращаться за финансовой поддержкой в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Сумма гранта составляет полмиллиона, субсидия – до 1 млн рублей.

Инкубатор и бюджет

В 2023 году на реализацию мероприятий по развитию предпринимательства за счет средств консолидированного бюджета Гатчинского района и софинансирования из бюджета Ленинградской области было запланировано 94,5 млн рублей, которые освоены практически на 100%.

- Малый и средний бизнес действительно является важнейшей частью экономики и выполняет при этом особую социальную задачу, создавая новые рабочие места и насыщая рынок товарами и услугами, – отметила Елена Ефремова. – В марте запланировано заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства Гатчинского района для обсуждения основных задач и выработки перспективного плана работы совета на год. 13 марта ждем всех заинтересованных предпринимателей к 14 часам в здании Фонда по развитию малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компании г. Гатчины.

В первом квартале 2024 года ожидается сдача в эксплуатацию бизнес-инкубатора в Тайцах, после чего будет проведена оценка рыночной стоимости одного квадратного метра площади, и объявлен отбор потенциальных резидентов для заключения договоров аренды. Площади бизнес-инкубатора предназначены для предоставления в аренду по льготным ставкам субъектам малого и среднего предпринимательства Гатчинского района. К окончанию 2024 года в бизнес-инкубаторе планируется разместить не менее 56 представителей творческих направлений в бизнесе.

Екатерина Дзюба

На фото: бизнес-инкубатор в Тайцах