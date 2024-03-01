Юлия Коваленко из Гатчинского района – лауреат конкурса «Учитель года»

В конкурсных испытаниях приняли участие около 70 педагогов со всего региона. На протяжении нескольких дней они демонстрировали свои навыки в мастер-классах, семинарах, круглых столах, проводили открытые уроки с детьми, разбирали профессиональные кейсы и участвовали в культурной программе.

Учитель английского языка гимназии №11 Выборга Полина Лобанкова стала победителем конкурса в номинации «Учитель года», а лауреатом выбрали учителя биологии Большеколпанской школы Гатчинского района Юлию Коваленко.

Елена Газенкампф из Гатчинской начальной школы №5 стала лучшей в номинации «Библиотекарь года», а лауреатом выбрали Ольгу Скрипальщикову из Киришского лицея имени Героя Российской Федерации Александра Соколова.

В номинации «Воспитатель года» победила инструктор по физической культуре детского сада №15 Ломоносовского района Виктория Савчук. Лауреатом в номинации стала музыкальный руководитель детского сада №2 Кировского района Дарья Петухова.

Инна Ушакова из детского сада №32 Выборга одержала победу в номинации «Педагог-психолог года», а лауреатом конкурса в номинации выбрали Наталью Галкину из школы № 9 им. В.И. Некрасова Сосновоборского городского округа.

«Учителем-дефектологом года» в регионе признали учителя-логопеда из детского сада №17 Киришского района Жанну Крюкову, а Ольгу Витенко из детского сада «Радуга» Тихвинского района — лауреатом в номинации.

Теперь победителям предстоит подготовка к Всероссийским конкурсам, которые пройдут осенью 2024 года.

Фото: Комитет образования Ленинградской области