Ленобласть – в лидерах по реализации нацпроекта по экспорту

«Экспортеры обращаются за господдержкой на разных этапах – кто-то намерен освоить новые рынки взамен недоступных, другие только в начале внешнеэкономического пути и нуждаются в обучении, третьим нужна помощь с представлением своей продукции на зарубежных выставках и электронных торговых площадках. Несмотря на достигнутые показатели нацпроекта, поддержка будет продолжаться и в будущем. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу – увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на 2/3 в ближайшие шесть лет», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Ленинградская область перевыполнила установленный минимум и внедрила 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

В их числе создание Центра поддержки экспорта на базе Центра развития промышленности Ленинградской области, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом, создание Совета по экспорту и импортозамещению, проведение конкурса «Экспортер года». Создана площадка для взаимодействия бизнеса с целью обмена опытом ведения экспортной деятельности – «Клуб экспортеров».

В целях внедрения Стандарта в 2023 году было организовано участие малого и среднего бизнеса в 19 крупнейших выставках, где были представлены 150 областных компаний. Было организовано участие в бизнес-миссиях в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Таджикистан. Проведена серия обучающих мастер-классов и вебинаров для экспортеров.

В 2023 году Центром поддержки экспорта создан региональный магазин на международной торговой электронной площадке Alibaba.com для продукции производителей из Ленинградской области, где разместили информацию об 11 экспортерах Ленинградской области.

В рамках регионального проекта в Ленинградской области, начиная с 2020 года, проводится обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута. В финале программы участники получают готовые бизнес-проекты для выхода на зарубежные рынки и смогут заключать экспортные сделки.

Благодаря поддержке, в 2023 году компании Ленинградкой области экспортировали товары на сумму $15,7 млн.