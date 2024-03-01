Наблюдатели от Общественной палаты прошли обучение

Обучение наблюдателей было организовано в рамках подготовки к выборам Президента России на площадке Штаба общественной поддержки Ленинградской области.

- Общественная палата накопила большой практический опыт работы и взаимодействия с наблюдателями. Предстоящие выборы станут для них экзаменом, но наши наблюдатели к нему готовы, - уверен заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев.

Юрист аппарата Общественной палаты Ленинградской области Дмитрий Жуков рассказал об изменениях в избирательном законодательстве. Участники заседания уточнили права и обязанности наблюдателей, обсудили вопросы информационного сопровождения предстоящего события, включая борьбу с фейками.

Член Общественной палаты Ленинградской области Андрей Орлов обратил внимание на главные особенности общественного наблюдателя.

- Полная независимость, неангажированность от разных политических партий, непредвзятость и объективность - все это отличает наших наблюдателей. Они беспристрастно следят за соблюдением избирательных прав граждан, за недопущением дискриминации. Конечно, на их плечи ложится большая ответственность. Но они готовы к внештатным ситуациям - для этого подготовлены методические рекомендации, - подчеркнул Андрей Орлов.

Чтобы наблюдателям быть во всеоружии, руководитель ЦУР Ленинградской области Тимур Зайнуллин рассказал о возможных информационных рисках, а координатор Штаба общественного наблюдения Роман Тарасов разъяснил алгоритм работы с порталом «Независимый общественный мониторинг».

В завершение участники встречи отметили важность выборов Президента России. Голосование в рамках избирательной кампании состоится 15, 16 и 17 марта. Проголосовать может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет. Участие в выборах является свободным и добровольным. И именно общественный наблюдатель способен давать объективную оценку происходящим процессам на конкретном избирательном участке.

Татьяна Можаева