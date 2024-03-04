Международные наблюдатели посетят Ленинградскую область в дни голосования

В Избирательной комиссии Ленинградской области прошла встреча с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, которые будут осуществлять мониторинг подготовки и проведения выборов Президента России, в том числе в Ленинградской области.

Во встрече приняли участие заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочные представители парламентов Азербайджана, Армении и Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ: Айдын Джафаров, Айк Чилингарян, Игорь Мусалимов, а также наблюдатели из Кыргызстана, Узбекистана и Китая, эксперты Международного института мониторинга развития демократии (МИМРД МПА СНГ).

Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ - директор МИМРД Иван Мушкет проинформировал участников встречи о том, что на сегодняшний день ЦИК России аккредитованы наблюдатели от Ассамблеи – представители парламентов стран Содружеств и экспертов института. Они будут вести мониторинг не только в регионах России, в том числе в Ленинградской области, но и на зарубежных участках в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Лаосе, Вьетнаме и других странах. Директор института подчеркнул, что наблюдатели от МПА СНГ всегда придерживаются принципов объективности, действенной помощи и невмешательства в избирательный процесс.

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский подробно рассказал о том, как регион готовится к выборам президента. Говоря о мерах по обеспечению прозрачности выборов, М. Лебединский отметил, что на всех участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. С более половины - 528 участков - будет вестись прямая трансляция на портал ЦИК и в Центр общественного наблюдения, который располагается в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина).

Глава Леноблизбиркома рассказал наблюдателям о новом проекте по персональному адресному информированию избирателей «ИнформУИК».

Особый интерес международных наблюдателей вызвала технология, которую в Ленинградской области планируют использовать для слабовидящих избирателей на одном из участков в Гатчине. Специальный прибор «тифломаркер» поможет гражданам с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно проголосовать на участке.

М. Лебединский рассказал, что принято решение открыть на границе России – в Ивангороде, имеющим пеший переход с эстонской Нарвой - избирательный участок, где смогут отдать свой голос россияне, проживающие за рубежом.

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев рассказал наблюдателям, что общественным наблюдением будет охвачен каждый из одной тысячи избирательных участков региона - для этого подготовлены три тысячи общественных наблюдателей, многие из которых это студенты вузов 47 региона. Кроме того, в дни голосования будут работать мобильные бригады из членов региональной Общественной палаты.

На встрече также обсуждались перспективы внедрения в регионе дистанционного электронного голосования, использование технических средств подсчета голосов избирателей, практика работа с молодыми и будущими избирателями и другие вопросы.

По информации пресс-службы Леноблизбиркома