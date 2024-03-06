Пауэрлифтинг – сила, красота, грация
В Санкт-Петербурге 24-25 февраля проходил Международный турнир «Iron Gryphon VII» по пауэрлифтингу. Две спортсменки из города Коммунара Гатчинского района успешно выступили в новой для себя номинации «троеборье классическое».
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Александра Данилова (весовая категория до 52 кг) показала отличный результат: присед 82.5 кг, жим 30 кг, тяга 122,5 кг, сумма троеборья 235 кг. Спортсменка заняла третье место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.
Результаты Виктории Тихоновой (весовая категория до 75 кг) - присед 110 кг, жим 50 кг, тяга 130 кг, сумма троеборья 290 кг. Виктория заняла четвертое место и также выполнила норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.
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