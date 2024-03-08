44-й Гатчинский лыжный марафон: праздник удался!

Праздник весны и зимнего вида спорта, организованный Гатчинским спорткомитетом, прошел, как всегда, 8 марта, на вертолетной площадке на перекрестке улиц Крупской и Рощинской в Гатчине.

В десять утра стартовали участники забега на дистанцию 10 километров – дети старше 12 лет и ветераны лыжного спорта. Через час на старт вышли марафонцы – покорять 50-километровую дистанцию. Последним состоялся самый массовый заезд – на 30 км.

И пока лыжники-профессионалы и любители наматывали 10-километровые круги по Орловой роще, на трибуну пригласили для награждения первых победителей короткой дистанции в разных возрастных категориях – от 12 лет до 80+.

- В этом году поступило 537 заявок на участие в марафоне, – говорит главный судья соревнований Наталья Короткова. – На дистанцию 50 километров заявились 137 человек. Лыжной трассе мы уделяем большое внимание, и поддерживать ее в надлежащем состоянии не так просто, поскольку специализированной, изолированной лыжной трассы в Гатчине нет. Мы делим Орлову рощу и парк «Зверинец» с жителями города – гуляющими, бегунами и лыжниками. Снег – очень хрупкий материал: быстро тает, быстро расходуется, принимает неправильные формы, но благодаря ветеранам спорта – а у нас очень сильный ветеранский состав любителей лыжных гонок – мы сохраняем эту спортивную традицию уже 44 года подряд. Ветераны-лыжники с большим трепетом относятся к лыжным соревнованиям, и гатчинский спорткомитет их поддерживает.

- В этом году лыжный марафон в честь Международного женского дня был под угрозой из-за ранней весны?

- Гатчина славится своими аномальными стартами: в ноябре у нас проходит Гатчинский полумарафон – зачастую по первому снегу и морозу, весной вопреки всему мы проводим лыжные гонки. И каждый год 8 марта на лыжном «стадионе», помимо самих лыжников и группы поддержки, собираются и спортсмены-болельщики: бегуны, любители пулевой стрельбы, игровых видов спорта. Все гатчинское спортивное сообщество встречается 8 марта, чтобы поприветствовать участников лыжного марафона и поздравить женщин. Это нерушимо.

- Насколько сложно было в этот раз подготовить трассу?

- Мы уже несколько лет мечтаем, чтобы у нас появилась такая специальная техника, как ратрак. Но пока, к сожалению, нет возможности. Зима в этом году была очень богатая, снегу выпало много, поэтому сложностей в подготовке трассы не было. Мы начали готовиться еще осенью: вырубали подлесок, сушили низины, расширяли трассу, где это возможно. И осенняя подготовка перешла в зимнюю: как только выпал первый снег, мы начали утрамбовывать трассу «Бураном», и так – каждый новый снегопад. Поэтому, даже если бы 8 марта пошел дождь, соревнования бы состоялись: снежная подушка очень качественная, высокая. У тех, кто не бывал в роще, имелись сомнения, но у меня была полная уверенность, что лыжный марафон состоится.

В последнюю неделю перед соревнованиями мы трассу не трогали, потому что солнце днем могло сильно ее подтопить. Готовить трассу мы начали с середины вчерашнего дня, и только в четыре утра 8 марта ребята покинули рощу, чтобы в шесть утра вернуться снова – проверить готовность, как перемололся лед.

- Каков был вердикт?

- В нашем марафоне участвуют профессиональные лыжники, которые, пробежав круг для разминки, сказали, что трасса в шикарном состоянии. Для нас это высшая похвала.

…В общей сложности в Гатчинском лыжном марафоне финишировало 468 спортсменов со средним темпом 3:23 мин/км.

Среди мужчин на дистанции 50 км абсолютным победителем стал 27-летний Евгений Кудрявцев из петербургской школы олимпийского резерва им. В. Коренькова. Второе место занял 25-летний Роман Парфененко – представитель школы олимпийского резерва Петродворцового района. «Бронзу» завоевал 41-летний Александр Ерохин из петербургского клуба любителей лыжных гонок.

Среди женщин, бежавших 50 км, победила 42-летняя Екатерина Гордеева из того же петербургского клуба. «Серебро» досталось 38-летней представительнице компании «Кинеф» из Киришей Анастасии Шишкиной, на третьем месте ее коллега – 38-летняя Татьяна Ефремова.

На дистанции 30 км победил 39-летний Кирилл Варламов из клуба SL Team (Ленобласть). Второе место занял 52-летний житель Новгородской области Юрий Белозеров. Студент Гатчинского педагогического колледжа – 20-летний Василий Ременюк – выиграл «бронзу».

В женской группе на 30-километровой дистанции победа досталась 34-летней Ларисе Куклиной из Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе и третье место завоевали петербурженки: 35-летняя Анна Неустроева и 53-летняя Светлана Соболева.

Победителем 10-километровой дистанции стал 18-летний Роман Стеклов. 15-летний Егор Недорезов из Гатчины – воспитанник центра «Ладога» – завоевал серебряную медаль. Третьим пришел 18-летний Кирилл Сажин из школы олимпийского резерва им. Коренькова (Ленобласть).

Среди прекрасной половины человечества на дистанции 10 км победила 15-летняя Варвара Березина из центра физкультуры и спорта «Царское Село». Второе место заняла 17-летняя воспитанница школы олимпийского резерва Невского района Снежана Горнова. «Бронза» досталась 18-летней Марии Цирульниковой, школа олимпийского резерва «Экран».

Самая опытная спортсменка среди гатчинских лыжников – серебряный призер соревнований – 83-летняя Валентина Архиповна Прокофьева, «гордость спортивного сообщества Гатчины», как называет ее Наталья Короткова. В Гатчинском лыжном марафоне в честь 8 Марта Валентина Архиповна участвует с самого первого года, каждый раз поднимаясь на пьедестал почета. В копилке у нее – множество наград разного уровня, лыжами Валентина Архиповна занималась серьезно и квалификации по-прежнему не теряет.

- Сегодня у меня «серебро», но обычно я занимаю первое место в своей возрастной категории, – поделилась спортсменка. – Просто в этот раз я неудачно стартанула – попала в завал, и вышла заминка. Вообще, я хотела бежать дистанцию 30 км, но организаторы не пустили – говорят, по возрасту не положено.

- Не тяжело вам было сегодня преодолевать дистанцию?

- Вы что! Бежать по такому снегу – одно удовольствие. Трасса у нас идеальная, такой трассы я не помню даже на международных соревнованиях, как в этом году в Гатчине. Не трасса, а сказка, – молодцы ребята.

- Каково это – проводить праздник 8 Марта на лыжных соревнованиях?

- Отлично! И всем женщинам того желаю.

Екатерина Дзюба