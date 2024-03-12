Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.03.2024 с 09:30 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Петровка.
13.03.2024 с 09:00 до 17:00
14.03.2024 с 09:00 до 17:00
15.03.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова д. 2/2, 2, 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А;
школа №4;
ул. Леонова д. 3.
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