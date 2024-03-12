В Гатчине прошел межрегиональный турнир по дзюдо «В спорте только девушки»

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» на татами встретились представительницы прекрасного пола. В соревновании принимали участие спортсменки со всей России. Участницы от 10 до 18 лет боролись в весовых категориях от 24 до 70 и более килограммов.

«Замечательный турнир и великолепная атмосфера. Здесь собрались участницы из 38 спортивных клубов и школ. Особенно ценно, что девочки в свой праздник смогли принять участие и прекрасно провести время», – отметил Региональный Координатор партпроекта «Zа самбо» Павел Коржавых.

В возрастной категории девочек до 13 лет золотые медали завоевали: в весовой категории до 27 кг – Мирослава Селькова (Сосновый Бор), до 30 кг –Элина Юдакова (СК «Исток»), до 33 кг – Дарья Миронова (Выборг), до 36 кг – Ева Неустроева (школа-интернат «Олимпийские Надежды», Санкт-Петербург), до 40 кг – Нина Ускова (Лужская ДЮСШ), до 44 кг – Александра Быстрова (СК «Сокол»), до 48 кг – Заряна Головко (СШОР № 2 Невского р-на СПБ), до 52 кг – Анна Гореева (СШОР им. Рахлина, Санкт-Петербург), свыше 57 кг – Екатерина Воропаева (СК «Иппон», Кингисепп).

В возрастной категории девушек до 15 лет победительницами соревнований стали: в весовой категории до 36 кг – Эргашева Шахло (СК «Кузури», г. Всеволожск), до 40 кг – Зверева Валерия (СШОР № 2 Невского района, Санкт-Петербург), до 44 кг – Иванова Анна (СШОР № 2 Невского района, Санкт-Петербург), до 48 кг – Улитина Лидия (Гатчина), до 52 кг – Керницкая Полина (СШОР им. Рахлина, Санкт-Петербург), до 57 кг – Кот Кира (СК «Масару», Санкт-Петербург), до 63 кг – Азимова Анжелика (Выборг), свыше 63 кг – Хорошилова Луиза (СК «Башня», Всеволожск).

Организаторы соревнований отметили, что занятия спортом и поддержание здорового образа жизни являются частью Народной программы «Единой России».

Источник фото: Гатчинская служба новостей