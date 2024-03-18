Грыжа, которая могла стоить жизни
Обращаться к врачам все-таки надо вовремя. Чтобы не было мучительно. И больно. Однако лучше поздно, чем слишком поздно: своевременное оперативное вмешательство спасает жизнь.
Рубрики: Здравоохранение
…В Гатчинскую больницу поступил непростой пациент. Десять лет назад ему была выполнена операция по удалению опухоли прямой кишки и выведению стомы (искусственно созданное соустье между отделом кишечника и поверхностью кожи). Последние три года его беспокоила грыжа вокруг стомы, но он боялся обращаться к врачам. Грыжа достигла гигантских размеров, и, в итоге, однажды ночью его привезли в приемный покой с признаками кишечной непроходимости.
Хирурги во главе с и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростиславом Павловым выполнили сложную операцию по устранению кишечной непроходимости, пластике грыжи и реконструкции тонкой кишки.
Послеоперационный период завершился, пациент выписан на амбулаторное лечение, чувствует себя хорошо.
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