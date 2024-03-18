Грыжа, которая могла стоить жизни

…В Гатчинскую больницу поступил непростой пациент. Десять лет назад ему была выполнена операция по удалению опухоли прямой кишки и выведению стомы (искусственно созданное соустье между отделом кишечника и поверхностью кожи). Последние три года его беспокоила грыжа вокруг стомы, но он боялся обращаться к врачам. Грыжа достигла гигантских размеров, и, в итоге, однажды ночью его привезли в приемный покой с признаками кишечной непроходимости.

Хирурги во главе с и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростиславом Павловым выполнили сложную операцию по устранению кишечной непроходимости, пластике грыжи и реконструкции тонкой кишки.

Послеоперационный период завершился, пациент выписан на амбулаторное лечение, чувствует себя хорошо.