Комфортная среда в Гатчине: сделайте свой выбор!

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта. По данным на 18 часов 17 марта, меньше чем за три дня, в Ленинградской области свой выбор сделали почти 73 тысячи человек. Из них только в городе Гатчине – 5 тысяч 453 человека.

- В Ленинградской области, как и по всей стране, сейчас идет всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства. Оно проводится по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году на голосование вынесено около 5,5 тыс. объектов в России. В нашем регионе участвуют территории 29 крупных населенных пунктов, включая Коммунар и Гатчину. Интерес жителей и активность на голосовании подтверждают, что им нужны новые комфортные общественные пространства, что на это важно выделить бюджетное финансирование, - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В Гатчине необходимо проголосовать за одну из трех общественных территорий:

№1 - территория по Соборной улице от ул. Урицкого до д.21, лит. А по Соборной улице (южная сторона от Павловского собора),

№2 - территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2, «Березовые ворота»,

№3 – территория вдоль домов ул. Гагарина, 20, 22, 23, 24, 25, 30, ул. Урицкого, д. 32, 30а, ул. Карла Маркса, д.65, 65в.

Проголосовать может любой житель старше 14 лет. Это можно сделать на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Или на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте Гатчинского района: http://gmrlo.ru/.

В первые дни онлайн-голосования в общественных местах города Гатчины активную помощь в голосовании оказывали волонтеры Гатчинского Дворца молодежи и других молодежных организаций и объединений. С их помощью многие гатчинцы уже выбрали общественную территорию для благоустройства. В их числе глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 30 апреля 2024 года.

Татьяна Можаева