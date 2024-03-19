Работники ЖКХ принимают поздравления!

Участников праздника тепло поздравили руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов.

За добросовестный труд и в честь профессионального праздника почетных грамот и благодарностей удостоены около шести десятков рабочих, служащих и руководителей подразделений ЖКХ города Гатчины и Гатчинского района.

По сложившейся традиции была вручена еще одна заслуженная награда - Хрустальный кубок Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области за взаимовыгодное партнерство. В этом году его обладателем стало муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» города Гатчины. Награду принимал директор Алексей Тахтай.

Почетной награды «Золотой вентиль», учрежденной АО «Коммунальные системы Гатчинского района», удостоено Большеколпанское сельское поселение – за самую высокую собираемость платежей за коммунальные услуги.