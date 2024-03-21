Ленобласть поддерживает добровольцев и волонтёров

«В традициях, культуре народов России всегда было чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся. Ленинградцы, которые занимаются волонтёрством и добровольчеством, успешно реализуют социальные проекты в регионе и посвящают значительную часть своей жизни помощи другим, — надёжная опора региона. Волонтёры и добровольцы работают практически во всех сферах жизни Ленинградской области, оперативно реагируя на вызовы времени, вдохновляя нас своим примером. Со стороны правительства продолжим и дальше развивать систему поддержки добровольческой деятельности — особенно среди молодёжи, чтобы сохранить традиции взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к истории страны», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В Ленинградской области открыт приём заявок на два конкурса, которые позволяют привлечь финансирование для проектов разных направлений. Первый — конкурс губернатора Ленинградской области по поддержке молодёжных инициатив, который проводит комитет по молодёжной политике.

Можно получить до 200 тыс. рублей на творческий проект — к участию приглашаются молодые ленинградцы в возрасте от 14 до 35 лет. Подать проект можно по одной из 7 номинаций. Заявку на конкурс необходимо направить до 10 апреля 2024 года на почту omplo@lenreg.ru в формате pdf. Подробнее о конкурсе на сайте комитета по молодёжной политике.

Вторая возможность получить поддержку на свой проект — конкурс грантов губернатора Ленинградской области. О его запуске вчера объявил комитет общественных коммуникаций Ленинградской области — приём заявок продолжится до 18 апреля. Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона. Максимальный размер гранта — 250 тыс. рублей.

По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, одна из причин, почему молодые активисты не спешат регистрировать НКО — страх перед отчётностью. Чтобы помочь им в Ленинградской области работают специальные ресурсные центры, которые бесплатно помогают с регистрацией НКО и бухгалтерским сопровождением. Для молодых активистов это возможность получить большую поддержку на свои проекты — максимальный размер гранта на первом и третьем конкурсе достигает 4 млн рублей.