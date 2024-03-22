«Сармат» – на вооружении гатчинских наркологов

Использование этой долгожданной новинки значительно упростило и ускорило процесс тестирования граждан на запрещенные вещества. Обмануть «Сармат» невозможно: он определяет любую «дурь», включая алкоголь. Правда, полученные данные все равно отправляются на официальное подтверждение в бюро судебно-медицинских исследований в Петербурге.

Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ» работает в наркологическом кабинете Гатчинской клинической межрайонной больницы уже месяц. Это российский прибор нового поколения, объединивший в одном корпусе блок считывания и управляющий компьютер с сенсорным дисплеем. Для анализа необходима только моча подозреваемого и тест-полоски, которые вставляются в прибор. Результат мгновенно выводится на дисплей.

- «Сармат» определяет все виды наркотиков: амфетамин, кокаин, марихуану, бензодиазепины, барбитураты, метамфетамин, опиаты, метадон, катиноны (MDPV), спайсы, экстази (MDMA) и прочее. В том числе алкоголь, – рассказывает заведующая гатчинским наркологическим кабинетом, психиатр-нарколог Елены Колиш. – Даже если человек выпивал две недели назад, прибор определит. Чувствительность очень высокая.

- Кого вы тестируете на этом «Сармате»?

- В первую очередь, нетрезвых водителей – инспекторы ГИБДД привозят на освидетельствование, а также следователи к нам направляют граждан, полицейские, в том числе отдел по делам несовершеннолетних, изолятор временного содержания, и некоторые предприятия – своих сотрудников. Могут и родители обратиться, если подозревают своего ребенка в приеме наркотических средств. Мы давно просили такой анализатор в кабинет, и в этом году он, наконец, пришел, но не было расходных материалов. Мы обратились к исполняющему обязанности главврача Гатчинской КМБ Ростиславу Павлову, он пообещал помочь – и вот уже месяц «Сармат» успешно работает.

Екатерина Дзюба