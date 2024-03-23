Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.

Сбор средств, которые будут направлены на адресную помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим, осуществляется по следующим реквизитам:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»

Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф