ВОА: 50 лет – на службе автолюбителей

В Гатчинском отделении Всероссийского общества автомобилистов 20 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное полувековому юбилею организации. В помещении на проспекте 25 Октября, 22, где исстари находится Гатчинское отделение ВОА и знаменитая автошкола, собрались заслуженные работники общества. Членство большинства из них в обществе автомобилистов насчитывает десятки лет.

С 50-летием организации всех поздравил председатель Ленинградского областного отделения ВОА, член общества с 1994 года и обладатель 40-летнего безаварийного водительского стажа Валерий Кондратенко. Вместе с председателем Гатчинской организации ВОА Аркадием Тюриным (членом ВОА с 1988 года) он вручил сотрудникам заслуженные награды от Всероссийского общества автомобилистов, утвержденные на высшем уровне и присланные непосредственно из Москвы.

За активный добросовестный труд, большой вклад в деятельность общества и в связи с 50-летием со дня образования ВОА постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества автомобилистов награждено почти два десятка сотрудников гатчинской организации – председатели коллективных автостоянок, преподаватели теории и инструктор по вождению, сотрудники бухгалтерии, юрист и секретариат. Большинство из тех, кто получил награды, работают в Гатчинской организации ВОА больше тридцати лет.

Медалью «Ветеран ВОА» награждены: Михаил Савин, Игорь Ильин, Инна Белкина и Петр Радковец – старейший сотрудник гатчинской организации ВОА, отметивший 95-летие. Орден «50 лет ВОА» вручен Вячеславу Нестерову, Светлане Романовой и Аркадию Тюрину. Трое сотрудников поощрены почетной грамотой Центрального совета ВОА, семь человек получили нагрудный знак «50 лет ВОА». Медалью «50 лет ВОА» награжден преподаватель теории автошколы Игорь Михайлов, чьи выпускники обычно сдают теоретическую часть экзамена на отлично. Инструктор по вождению Владислав Миронов получил знак «Лучший водитель», у него за плечами – десять лет вождения без единого нарушения.

Председатель Гатчинской организации ВОА Аркадий Тюрин искренне поблагодарил коллектив за совместную работу в течение последних десяти лет:

- Только благодаря вам мы смогли сохранить организацию, решить все финансовые вопросы и наладить работу. В том, что сегодня мы успешно платим налоги, аренду, зарплату, делаем отчисления в вышестоящую организацию – большая заслуга коллектива. Стабильность, закон и порядок в нашей организации налицо.

Аркадий Тюрин рассказал, что ВОА является управляющей организацией всех коллективных автостоянок на территории Гатчины и района, а это полтора десятка гаражных кооперативов и одна открытая автостоянка. На самых маленьких стоянках – порядка 35 гаражей, самые крупные – это КАС «Старт» и «Северная», где количество гаражей переваливает за тысячу-полторы. В общей сложности Гатчинская организация ВОА сегодня содержит 5830 гаражей. Под гаражи выделены земельные участки, имеются договора аренды, заключены договора на электроснабжение, вывоз мусора. Все сотрудники автостоянок официально трудоустроены. В большинстве своем, это, конечно, пенсионеры, которым такая работа дает хорошую прибавку к пенсии.

Гатчинская организация ВОА давно покончила с налоговыми и другими задолженностями и регулярно приносит деньги в бюджет города и района. Так, за прошлый год сумма уплаченного налога превысила 7 млн 270 тысяч рублей – плюс порядка 4 млн 270 тысяч арендных платежей.

Помимо содержания автостоянок, Ленинградской областное отделение ВОА – и гатчинское в том числе – активно занимается пропагандой правил дорожного движения среди подрастающего поколения. В школах и детских садах регулярно проходят профилактические мероприятия – «Безопасное колесо», «Маленький пешеход», «Юный инспектор дорожного движения» и другие, в школах члены ВОА организуют уголки безопасности дорожного движения, в садиках – специальные площадки. Финансирование данной деятельности тоже происходит за счет самой организации.

Однако для большинства гатчинцев ВОА – это, прежде всего, автошкола с солидной репутацией. За прошлый год в школе подготовили 190 водителей категории «В», и это единственная водительская категория, на которую обучают в организации.

Екатерина Дзюба