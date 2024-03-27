Росгвардия держит руку на пульсе

27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии РФ, к которой, помимо спецподразделений СОБР и ОМОН, относится вневедомственная охрана и отделы лицензионно-разрешительной работы. В зоне ответственности Гатчинского МОВО – Гатчинский и Лужский районы, это самое большое подразделение вневедомственной охраны в Ленинградской области наряду со Всеволожским.

Непосредственно вневедомственной охране в этом году исполняется 72 года: образованная в 1952 году в составе МВД, она называлась «Сторожевая служба». В 2016-м вневедомственная охрана вошла в состав войск национальной гвардии РФ, и масштаб деятельности возрос.

- Основная наша задача – это охрана объектов различных форм собственности, – рассказывает начальник Гатчинского МОВО Сергей Михайлов. – Мы охраняем объекты жизнеобеспечения, места массового пребывания людей, органы власти, государственные и частные предприятия, дома, квартиры, гаражи и прочее. Спектр большой. В качестве отдельных категорий можно выделить объекты образования: школы, детские сады, вузы и колледжи. Радует, что в 2023 году мы не только не сократили, а, напротив, увеличили количество охраняемых объектов на 93, и на данный момент наш отдел охраняет 2380 объектов в Гатчинском и Лужском районах.

- Получается, вневедомственная охрана Росгвардии охватывает всю территорию Гатчины и района?

- В зоне реагирования. Мы физически не можем охранять дальние населенные пункты – такие, как Мины, Чаща, поскольку там нет наших нарядов. Экипажи МОВО круглосуточно патрулируют Гатчину, включая Аэродром и Мариенбург, Коммунар, Сиверский, Вырицу и другие поселения.

Так как в состав нашего межрайонного отдела входят два города воинской славы – Гатчина и Луга, а Гатчина, кроме того, имеет статус столицы региона, на наших сотрудниках лежит дополнительная ответственность. Личный состав это понимает и старается исполнять свои обязанности на достойном уровне. Показатели оперативно-служебной деятельности об этом говорят.

В последние годы мы стали усиленно участвовать в охране общественного порядка при проведении мероприятий администрации Гатчинского района, правительства Ленинградской области, а также в событиях федерального масштаба. Яркий пример 2024 года: сотрудники Гатчинского МОВО были в числе тех, кто обеспечивал охрану во время открытия в д. Зайцево мемориала мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной

войны. Мы направили туда лучших бойцов; мероприятие – в присутствии президентов России и Белоруссии! – прошло без единого замечания.

- Сергей Анатольевич, вы упомянули круглосуточное патрулирование. Росгвардия, наряду с патрульно-постовой службой полиции и ГИБДД, следит за порядком на улицах?

- Наша задача – вовремя отреагировать и помочь. За 2023 год нашим отделом выявлено 18 преступлений: грабежи, разбои, угрозы убийством, причинение вреда здоровью и другие. В этом году имел место резонансный случай: вооруженный мачете мужчина напал на свою гражданскую супругу. В феврале в два часа ночи наряд группы задержания получил сообщение от дежурной части Коммунарского отдела полиции: в садоводстве «Березовая роща» в Кобралово гражданин размахивает мачете и угрожает убить сожительницу. Прибыв на место, сотрудники МОВО задержали и разоружили преступника, пострадавшую с колото-резаной раной предплечья госпитализировали.

Прошлый год тоже завершился нетривиальным происшествием. Ночью 29 декабря наши бойцы получили оперативную информацию: потерялся шестилетний ребенок – в час ночи мальчик незаметно ушел из квартиры на Хохловом поле. Родители, спохватившись, заявили в полицию. Росгвардейцы нашли ребенка на другом конце города – на проспекте 25 Октября, рядом с Домом культуры: мальчик готовился переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Его доставили в дежурную часть и передали родителям. В дальнейшем этим вопросом занималось отделение по делам несовершеннолетних.

А летом, при патрулировании Вырицы, в два часа ночи экипаж МОВО заметил возгорание частного дома на Сиверском шоссе в районе плотной жилой застройки. Что примечательно: все спали, и пожар обнаружили именно наши сотрудники и подняли тревогу: вызвали МЧС, оцепили место происшествия и организовали эвакуацию. Потушить дом не успели, но на пожаре никто не пострадал.

- Каким образом вы охраняете жилые дома, организации? С помощью сигнализации?

- Да, в основном – с помощью технических средств. Но «охранная сигнализация» – понятие многогранное. Объект может быть оборудован датчиками движения, датчиками взлома дверей и окон, в состав техсредств может входить пожарная сигнализация – мы тоже на нее реагируем, и, конечно, «тревожная кнопка». В случае принудительного включения сигнализации экипаж понимает характер тревоги и готовится к соответствующим действиям.

Но в области охранной деятельности есть и другие моменты. Целый раздел обязанностей Росгвардии посвящен профилактическим антитеррористическим мероприятиям. Росгвардия участвует в категорировании объектов, в составлении паспортов антитеррористической безопасности, причем объектов – огромное количество по направлениям деятельности: учреждения культуры, образования, медицины, спортивные объекты и т.д. Работа скрупулезная, нужно плотно работать с собственниками и руководителями объектов.

Специалисты технической службы МОВО разбираются в таких системах, как охранное видеонаблюдение, речевое оповещение о ЧП на объекте, контроль доступа на объект – металлорамки и т.д. Отдельно стоит блок вопросов по охране комнат хранения оружия – это и частные охранные предприятия, и ведомственная охрана – например, на РЖД, на заводах военно-промышленного комплекса. В Гатчинском районе много объектов высокой категории, где к сигнализации предъявляются жесткие требования.

- У вас не возникло проблем в связи с санкционным давлением – с поставками техники и комплектующих?

- Благодаря Научно-исследовательскому центру в Москве у нас давно разработана и внедрена отечественная охранная техника. Сегодня, когда из-за санкций возникли трудности с покупкой и обслуживанием любой импортной техники, мы поняли, насколько это было дальновидно. Управление вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области всегда развивало использование отечественных охранных систем, и мы давно работаем на российской технике. Она нисколько не уступает импортной, а в чем-то даже и превосходит. У меня достаточно большой опыт работы и хочу заметить: российская охранная техника не только отвечает современным требованиям – она еще удобна и вариативна. Собственник объекта может выбирать тип датчиков. Если нет возможности тянуть провода, можно поставить радиоканальную технику, которая не требует проводки. Можно без проблем оборудовать крупные объекты – емкость техники увеличилась в разы.

Сегодня российская охранная техника представлена на достойном уровне. Очень впечатляет качество – и объемных извещателей, и приборов, и блоков резервного питания – то, с чем мы постоянно работаем.

А вот те собственники, которые раньше использовали импортное охранное оборудование, сталкиваются с трудностями.

- Что делать?

- Переходить на российскую технику. В этом нет никакой сложности.

- С точки зрения краж, сегодня наиболее уязвимы не столько квартиры, сколько частные дома. Что может предложить вневедомственная охрана дачникам?

- Мы предлагаем комплексные системы безопасности. Например, если в садоводстве присутствует круглосуточная охрана – сторож, можно установить мини-ПЦО – пульт централизованной охраны, куда будут сводиться все сигналы тревоги из дачных домов. И сторож будет вызывать экипаж и показывать, какой дом «сработал». Может и отдельно взятый дачник заключить договор напрямую с вневедомственной охраной и на наш пульт вывести сигнал – группа задержания будет отрабатывать.

Садоводства сегодня активно развиваются, и все больше людей задумываются об охране своего имущества, потому что среди владельцев много так называемых сезонников, и, зачастую, приезжая весной на дачу, люди обнаруживают следы непрошенных гостей: дверь взломана, окно разбито. Поэтому многие заблаговременно заключают договоры и устанавливают сигнализацию.

- Часто ли у вас бывают ложные срабатывания сигнализации? Например, из-за присутствия в квартире кота?

- Техника пошла вперед: объемный извещатель может иметь защиту от мелких животных, и люди закупают именно такое оборудование. Датчик не будет реагировать ни на мышей в частном доме, ни на кота в квартире, ни на мелкую собаку. В паспорте объемного извещателя указывается, до скольких килограммов рассчитана чувствительность датчика.

- Где можно узнать подробности, вызвать специалиста?

- Обратиться можно в межрайонный отдел вневедомственной охраны в Гатчине по телефону: 8(81371)2-23-19, есть специальный колл-центр в Управлении вневедомственной охраны. Обработка заявок идет быстро: к вам выедет специалист и полностью проконсультирует.

- Много ли в практике Гатчинского МОВО пресечений преступлений – в результате срабатывания сигнализации?

- Факты есть, но их немного. Все собственники домов вешают таблички с указанием, что объект охраняется Росгвардией. Кроме того, сигнализация имеет выносную индикацию – светодиодные приборы, которые видны в темноте, и преступный элемент понимает: объект под охраной.

В Вырице был примечательный случай. В частном доме сработала сигнализация, экипаж, прибывший на место происшествия, увидел следы, ведущие к окну. Окно было отжато – внутрь явно проник злоумышленник. Бойцы осмотрели все: и территорию, и сам дом – первый и второй этаж. Никого! Обратных следов нет. Тогда начали проверять крупногабаритную мебель в доме и обнаружили гражданина …в диване. Мужчина среднего возраста, солидной комплекции сам себя запер в диване и сидел тише воды, ниже травы, пока росгвардейцы осматривали дом. Пришлось разобрать диван, чтобы задержать вора.

На территорию гатчинского предприятия проникли злоумышленники и попытались залезть внутрь одного из корпусов. Сторож нажал «тревожную кнопку», прибыл экипаж и задержал преступников. В сельской местности наши сотрудники пресекли сразу две кражи из частных домов: группа лиц решила одновременно обокрасть два соседних дома – там их и взяли с поличным. Они уже забрали из шкатулки золотые украшения, распихали по карманам и приготовились убежать.

- Сергей Анатольевич, насколько сильно влияет на вашу работу специфика нашего времени?

- Я думаю, что сегодня задачи усложнились у всех. Надо постоянно держать руку на пульсе: деструктивные силы – везде. Регион у нас сложный, граничит с Финляндией, с Эстонией, рядом Финский залив – выход в Балтийское море, и Санкт-Петербург – второй город России. Да, есть сложности, но мы для этого и служим – чтобы их решать.

- Кадров хватает?

- Есть некоторый рабочий некомплект, но это решаемо. Личный состав заслуживает похвалы. У нас есть поощренные и правами директора Росгвардии, и командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, и начальником Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и даже областного парламента. Это говорит о том, что мы стараемся достойно нести службу и помогать людям.

Пользуясь случаем, хочу поздравить личный состав межрайонного отдела вневедомственной охраны с Днем войск национальной гвардии России и пожелать всем сотрудникам крепкого здоровья, удачи, благополучия в семьях, и чтобы поскорее воцарились мир и спокойствие. Всем хорошего настроения, бодрости и решительности. Благодарю всех за службу и надеюсь, что мы достигнем еще более высоких показателей.

Беседовала Екатерина Дзюба