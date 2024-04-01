Почта России запускает подписную кампанию на второе полугодие 2024 года
Почта России открыла подписку на более 6 000 изданий на второе полугодие 2024 г. Оформить и оплатить подписку можно на сайте компании в разделе «Подписка онлайн», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и даже на дому с помощью почтальона.
В подписном каталоге Почты газеты и журналы для любой аудитории: общественно-политические, развлекательные, узкоспециализированные, а также выпущенные на национальных языках народов России. Издания в электронном каталоге Почты на сайте и в приложении можно искать по названию, подписному индексу или издателю. Кроме того, их можно сортировать по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиенты Почты могут выбрать, как им удобно получать подписные издания: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора.
Также клиенты Почты могут совершить доброе дело и оформить благотворительную подписку на периодические издания для социальных учреждений можно на сайте Почты в разделе федеральной программы «Дерево добра» или любом почтовом отделении.
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Стоимость подписки на 1 месяц:
Индекс: П4237
Для всех категорий населения: до адреса – 109,23 руб.
Индекс: ПИ704
Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 107,03 руб.
Индекс: ПИ699
Для юридических лиц: до адреса – 145,56 руб.