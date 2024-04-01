Почта России запускает подписную кампанию на второе полугодие 2024 года

В подписном каталоге Почты газеты и журналы для любой аудитории: общественно-политические, развлекательные, узкоспециализированные, а также выпущенные на национальных языках народов России. Издания в электронном каталоге Почты на сайте и в приложении можно искать по названию, подписному индексу или издателю. Кроме того, их можно сортировать по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиенты Почты могут выбрать, как им удобно получать подписные издания: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик в почтовом отделении или у оператора.

Также клиенты Почты могут совершить доброе дело и оформить благотворительную подписку на периодические издания для социальных учреждений можно на сайте Почты в разделе федеральной программы «Дерево добра» или любом почтовом отделении.

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Стоимость подписки на 1 месяц:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 109,23 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 107,03 руб.

Индекс: ПИ699

Для юридических лиц: до адреса – 145,56 руб.