Ленинградская область приняла 200 детей из Белгорода и Белгородской области

«Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил. Первый пункт встречи в лагере – столовая. В меню – гуляш с гречей, витаминный салат и чай. Добро пожаловать в Ленинградскую область!», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

По поручению главы региона детей из Белгорода и Белгородской области встречал заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

«Маяк» работает по рецензированной образовательной программе, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Творческий коллектив центра имеет большой опыт в организации детского отдыха и досуга. Ежедневно для воспитанников центра проводятся различные игры, квесты, викторины, конкурсы, концерты, дискотеки и многое другое. Ведущим направлением в работе творческого коллектива является создание «умных» игр, которые подразумевают под собой осуществление образовательной деятельности в форме игры.

Творческая группа центра постоянно следит за новинками в сфере отдыха и оздоровления детей, поэтому каждый год разрабатывается новая уникальная программа для работы с воспитанниками.