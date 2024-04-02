Перинатальный центр в Гатчине приглашает на Всероссийский День беременных!

В программе:

- встреча с руководством перинатального центра и ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, неонатологии, грудному вскармливанию.

- виртуальная экскурсия по перинатальному центру,

- сюрпризы для беременных женщин – для красивых и счастливых будущих мам и пап будет организована фотосессия, а также розыгрыш полезных призов.

День беременных - это замечательная возможность познакомиться с перинатальным центром поближе, пообщаться с будущими мамами, задать все волнующие беременных вопросы: наблюдения, обследования, подготовки к родам, госпитализации, пребывания в отделениях гинекологии и патологии беременных, родильном и послеродовом, акушерском физиологическом и другие темы.

Предварительная запись не требуется.

Приглашаем будущих мам, пап, бабушек и дедушек. Обратите внимание, что с детьми до 14 лет в перинатальный центр нельзя.

Ждем Вас 7 апреля, в воскресенье, в 11:00!

Адрес: г. Гатчина, Красносельское ш., 1А.

Тел. +7 (813) 713-09-56

Праздник организован в рамках проекта ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ.