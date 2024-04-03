Молодёжь осваивает высокие технологии

Региональный чемпионат — это стартовый этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству, который проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование».

«Высокие технологии – будущее России!»

Чемпионат «Профессионалы» проводится в 47-м регионе уже восьмой год подряд. В этом году он проходил с 25 по 29 марта. Организаторами соревнований выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и региональный координационный центр чемпионатного движения по профессиональному мастерству Ленинградской области.

Региональный этап чемпионата объединяет лучших среди школьников и студентов профессиональных учебных заведений, напрямую сводя их с будущими работодателями. В 2024 году концепцией чемпионата стал лозунг «Высокие технологии – будущее России!» Площадками проведения чемпионата стали 19 колледжей, техникумов и вузов Ленинградской области, в числе которых ГИЭФПТ и Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского. На протяжении нескольких дней школьники и студенты соревновались в профессиональном мастерстве по 64 компетенциям.

В этом году участие в чемпионате приняли 1200 человек, в число которых вошли 457 конкурсантов и более пятисот представителей экспертного сообщества. Неоценимую помощь в организации и проведении конкурсных соревнований оказали волонтёры.

Имена почти 250 победителей и призеров регионального чемпионата «Профессионалы» были объявлены на торжественной церемонии закрытия, которая состоялась в Гатчинском доме культуры 1 апреля.

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва и председатель Общественной палаты Ленинградской области, генеральный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов.

Юниоры

Церемония награждения самых младших конкурсантов состоялась в Голубой гостиной Гатчинского Дома культуры. Среди победителей и призёров чемпионата немало и наших гатчинских ребят.

Так, в компетенции «Изготовление прототипов (аддитивное производство)» второе место завоевала команда из Гатчинской школы № 9 (Иван Квасов и Александр Сажин). В компетенция «Инженерный дизайн CAD» второе место у Олега Ефремова (Гатчинская школа № 9).

В компетенции «Сетевое и системное администрирование» второе место — у команды из детского технопарка «Кванториум» города Гатчины (Анна Карпова и Таисия Герасимова). Третье место в этой компетенции присуждено команде из Гатчинской школы № 9 (Илья Фомин и Диана Кожевникова).

Гатчинские ребята завоевали все призовые места в компетенции «Дошкольное воспитание»: первое место — у Софии Игошевой (Гатчинская школа №8 «Центр образования»); второе место — у Виктории Булатовой (лицей №3); третье место — у Татьяны Журавковой (Гатчинская школа №8 «Центр образования»).

Первое место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем - у Максима Куряткова (Гатчинская школа № 9).

Основная категория

Церемонию награждения победителей и призёров регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» из основной категории продолжили уже в большом концертном зале Дома культуры. Со сцены победителей чемпионата приветствовали не только ведущие церемонии, но и искусственный интеллект в лице нейросети с именем Ника.

Призовые места в основной категории чемпионата для гатчинских студентов распределились следующим образом.

Победителем в компетенции «Изготовление прототипов (аддитивное производство)» стал Владислав Бакасов (ГИЭФПТ).

В компетенции «Технологии развития городов и территорий» первое место — у команды из ГИЭФПТ (Екатерина Гурбенкова, Максим Макеенко, Артём Голубев). Третье место — также у команды ГИЭФПТ (Ян Конкин, Анатолий Тесля, Михаил Кузнецов).

В компетенции «Малярные и декоративные работы» первое место — у Ирины Никитиной, третье место — у Анастасии Пономаревой (ГИЭФПТ).

В компетенции «Кузовной ремонт» второе место присудили Александру Найденову, третье — Никите Батину (политехнический факультет ГИЭФПТ).

В компетенции «Окраска автомобилей» все три призовых места присуждены также студентам ГИЭФПТ: перовое место — у Никиты Белякова, второе — у Константина Кривенко, третье — у Егора Тарасова.

Третье место в компетенции «Дошкольное воспитание» - у Елизаветы Новаковой (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского).

В компетенции «Преподавание в младших классах» второе место — у Артема Богданова, третье — у Кристины Воллстром-Литвиновой (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского).

Первое место в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» - у Тимофея Болтунова, второе место — у Анатолия Кощеева (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского).

В компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» первое место — у Александры Шариповой, второе — у Анны Ивановой, третье место - у Ярославы Рыбаковой (ГИЭФПТ).

Призёров порадовали ярким лазерным шоу и выступлением барабанщиц. Также на сцену вышел танцевальный коллектив «CHIKS CHOREOGRAPHY» (ГИЭФПТ).

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024» успешно завершён. Но для обладателей первых мест конкурса всё только начинается: впереди их ждёт отборочный межрегиональный этап, в котором им предстоит побороться за право участия в финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 25 по 29 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге.

Юлия Лысанюк