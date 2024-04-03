В Гатчине отключат холодную воду 4 апреля

Назар Громов — один из тех, кто добровольно встал в ряды защитников страны. После начала специальной военной операции он покинул МВД, чтобы продолжить службу Родине на передовой. В рядах Вооружённых сил Российской Федерации он стал одним из штурмовиков – бойцов, которые идут на противника в авангарде российских войск. Совместно с фондом «Ленинградский рубеж» рассказываем историю героя-ленинградца.