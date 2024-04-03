В Гатчине отключат холодную воду 4 апреля
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 4 апреля 2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Гречишкина,
ул. Пушкинская,
ул. Бородина,
Охотничий переулок.
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