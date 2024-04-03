Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Гатчине отключат холодную воду 4 апреля

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 4 апреля 2024г.  с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Гречишкина,

ул. Пушкинская,

ул. Бородина,

Охотничий переулок.

 