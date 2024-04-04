От идеи к миллиону

Особенная поддержка

Повысить качество жизни многодетных семей и семей с детьми-инвалидами – такую задачу перед собой ставят общественники центра досуга и развития «Акуна Матата» из Гатчины. Реабилитационные занятия, консультации специалистов, организация мероприятий, мастер-классы для детей и их родителей – всё это стало возможным благодаря комплексной поддержке со стороны государства.

– На сегодняшний день мы реализуем президентский грант – я выезжаю в школы и провожу с детьми ремесленные мастер-классы. Например, мы делаем игрушки из лоскутков и шьём. Расписываем ткани. Своими руками создаём творческие наборы для детей, находящихся на лечении в онкологических отделениях больниц. На этой неделе отправили в НМИЦ им. Алмазова 148 таких наборов из мягких игрушек, сшитых нашими ребятами, а также фломастеры для росписи этих игрушек, - рассказала руководитель АНО Центр досуга и развития "Акуна Матата" Ирина Кириллова.

Главный посыл проекта – помощь через творчество. Ирина и её команда также организуют мастер-классы по лепке из глины, в том числе на базе мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья и в коррекционном классе школы-интерната.

Новый проект центра направлен на профилактику эмоционального выгорания среди людей «помогающих профессий». Средства гранта губернатора пойдут на оплату труда специалистов, а также на муфельную печь и необходимые материалы – глину, глазурь.

– В рамках проекта для учителей, воспитателей, врачей, социальных работников на регулярной основе будут проходить мастер-классы по арт-терапии: занятия по ручной лепке из глины, рисование, шитьё, вязание. Участие в данных встречах позволит повысить свой уровень психологической защищенности, а также гармонизировать свое психоэмоциональное состояние, – резюмировала Ирина.

Реабилитация по-новому

Руководитель проекта «Добро для Всех» Юлия Пастухова с 2017 года организует программы доступной комплексной реабилитации для несовершеннолетних. В первую очередь – для детей-сирот и инвалидов, а также для ребят из трудных семей. Программа включает в себя адаптивное плавание и физкультуру, а также гидрореабилитацию и галотерапию.

– Реабилитация – основной вид деятельности нашей организации, но помимо этого мы ещё оказываем психологическую, юридическую помощь семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и семьям участников специальной военной операции, – говорит Юлия.

Победа на конкурсе грантов губернатора Ленинградской области поможет Юлии внедрить в проект «Маленький чемпион» инновационную составляющую. В планах – приобрести уникальные очки дополненной реальности, которые работают под водой. Они воссоздают картину подводного мира: теперь детям в игровой форме будет ещё интереснее преодолевать длинные расстояния. Более того, дополненная реальность поможет увеличить амплитуду движения за счёт сложных маршрутов, в которых ребятам нужно будет оплывать подводные рифы или следовать за стаями рыб.

– В программе будут задействованы три района: Тосненский, Приозерский, Кировский. Мы планируем собрать более 30 детей на базе бассейна «Лазурный» в Тосненском районе и провести первые областные соревнования по адаптивному плаванию, — делится планами Юлия Пастухова.

Верен Богу, предан Родине

Благотворительный фонд «Вера и надежда» уже несколько лет реализует проект «Добрый круг». Это организация детских и подростковых мероприятий по социальной адаптации с применением скаутского метода.

– Скаут даёт торжественное обещание «Верен Богу, предан Родине». Мы же в работе с ребятами затрагиваем все аспекты личностного развития, помогаем адресно тем из них, кто получил «трудный старт в жизнь» – объясняет президент фонда Анастасия Грунэ. – У нас в Тосно есть группа из 30 ребят разного возраста. Во время мы организуем детские лагеря, а в течение учебного года устраиваем занятия по следующим направлениям: эмоциональная грамотность, основы православной традиции, история и культура России, мира, ремёсла и искусства, основы христианской нравственности, безопасный туризм и основы скаутской подготовки.

Последние два года фонд занимается тиражированием этого подхода – проект живёт в Крыму, в Волгограде и Москве. Грант поможет расширить географию и лучше охватить родную Ленинградскую область – запустить скаутскую программу в городе Сясьстрой.

– Мы планируем подготовить совершеннолетних наставников из числа учащихся многопрофильного колледжа, который находится в Сясьстрое. Организуем новую группу адаптивного скаутинга, чтобы ещё больше ребят получили поддержку и их путь во взрослую жизнь стал более удачным. Наша цель – видеть молодых граждан нашей страны счастливыми! – отмечает Анастасия.

Александра Родионова