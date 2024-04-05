Ленобласть заботится о семьях участников СВО
Профессии, востребованные в современной экономике, программы педагогов-практиков и новая, интересная работа для семей наших защитников. Выборгский филиал «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» совместно с ЛГУ им. А.С. Пушкина запустил программу обучения профессии «Оператор ЭВМ» для членов семьи участников СВО.
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«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» гарантирует гибкий график и возможность трудоустройства на площадках партнёров проекта в Выборге.
10 апреля в выборгском филиале расскажут о действующих и новых образовательных программах для семей бойцов. Как записаться на курсы и какими мерами поддержки ещё можно воспользоваться — расскажет директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко.
Также среди спикеров — заместитель директора по учебно-производственной работе Екатерина Степанова, директор Выборгского филиала «Мультицентра» Сергей Бордюг и директор выборгского института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина Елена Журинская.
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