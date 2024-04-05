Ленобласть заботится о семьях участников СВО

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» гарантирует гибкий график и возможность трудоустройства на площадках партнёров проекта в Выборге.

10 апреля в выборгском филиале расскажут о действующих и новых образовательных программах для семей бойцов. Как записаться на курсы и какими мерами поддержки ещё можно воспользоваться — расскажет директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко.

Также среди спикеров — заместитель директора по учебно-производственной работе Екатерина Степанова, директор Выборгского филиала «Мультицентра» Сергей Бордюг и директор выборгского института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина Елена Журинская.