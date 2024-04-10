Осторожно, клещи: злые и голодные

Главная опасность – клещевой энцефалит

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до инвалидности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.

«Подцепить» клеща можно не только в лесах, парках и на дачных участках – клещ может попасть в дом на собаках и кошках или на одежде, вместе с цветами, ветками и т. д.

Однако заразиться клещевым энцефалитом можно не только после непосредственного укуса клеща, а при употреблении сырого козьего или овечьего молока. В период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных по клещевому энцефалиту районах молоко необходимо кипятить. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и прочее.

Также заразиться можно при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, когда происходит втирание вируса в кожу.

Поставить клещам барьер: правильная одежда и репелленты

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, чтобы клещ не заполз через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Также для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности паразитов, следует периодически осматривать себя и ребенка.

Специфическая профилактика энцефалита

Инфекционисты настоятельно рекомендуют делать прививку против клещевого энцефалита. Особенно лицам, работающим в эндемичных очагах или выезжающим на природу.

Если непривитого человека на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории укусил клещ, в медицинской организации проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 72 часов после присасывания.

Как снять клеща?

Рекомендуется делать это у врача – например, в поликлинике или в травматологическом пункте. Если вы снимаете клеща самостоятельно, следует быть очень осторожными и соблюдать правила, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

Для удаления кровососа лучше использовать специальное приспособление, которое продается в любом зоомагазине, либо пинцет. Можно захватить клеща обернутыми марлей пальцами – как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно к поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов.

Место укуса следует продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон).

После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Куда сдавать клеща на анализ?

Исследовать клеща бесплатно можно только на возбудителя клещевого энцефалита, оставив его при обращении в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу по полису ОМС.

Клещей, снятых самостоятельно, принимают на анализ в лаборатории филиала № 9 Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 44-а, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 (обед с 12:00 по 13:00). На платной основе. В лаборатории исследуют клещей на 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз.

Хранить и приносить на анализ клеща следует в плотно закрытой банке.

Места обитания: лес, дача и кладбище

Объемы акарицидных обработок в Ленинградской области ежегодно растут. Тем не менее, каждый сезон в медицинские организации региона обращается около 10 тысяч пострадавших от укусов клещей. По анализу 2023 года, в Гатчинском районе самое опасное с точки зрения нападения клеща место – это лес: 234 случая за год, в садоводствах – 84 случая и восемь клещей напали на людей на кладбищах.