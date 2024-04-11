Ленобласть завершает прием работ на конкурс видео и мемов о благоустройстве

«Сейчас в Ленобласти идет выбор территорий для благоустройства по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». В нем приняли участие уже больше 129 тысяч человек. Нам важно привлечь к выбору территорий как можно больше жителей, чтобы были благоустроены именно те парки, аллеи, бульвары, набережные, которые станут востребованными у людей. Интересный творческий контент всегда привлекает внимание, поэтому проводим конкурс видео и мемов о благоустройстве любых территорий в Ленобласти. Участниками могут стать жители, пресс-службы администраций и организаций, журналисты», — рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы от жителей, достигших 18 лет, любых пресс-служб и СМИ. Прием работ идет по 12 апреля 2024 года включительно. Видеоролик или мем должен быть опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в открытом сообществе/ на открытой личной странице с хештегом #ГородаМеняютсяДляНас47 либо прислан в сообщении сообщества комитета общественных коммуникаций Ленобласти: https://vk.com/club201116051. Итоги будут подведены в сообществе комитета общественных коммуникаций Ленобласти 19 апреля 2024 года.

Требования к работам:

- продолжительность - не более 60 секунд;

- в видеоролике должна быть отражена тема благоустройства парков, скверов аллей, набережных, площадей, дворов или спортивных, детских пространств Ленинградской области (рассказать о проблеме, связанной с благоустройством, предложить вариант благоустройства и т.п.);

- конкурсные работы оцениваются по уровню раскрытия темы, информационной насыщенности, оригинальности оформления, уровню технического исполнения.

Организатор конкурса — комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, он проводится при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В жюри — представители комитета, профессиональные операторы, ЦУР, сотрудники комитета по ЖКХ и Центра компетенций, которые курируют проведение благоустройства в регионе. Победители получат ценные подарки, будут награждены благодарностью комитета и благодарственными письмами губернатора Ленинградской области. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению комитета.

29 населенных пунктов Ленобласти до 30 апреля представляют территории, которые могут обрести новый облик по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители могут проголосовать за них на портале https://47.gorodsreda.ru и через волонтеров благоустройства.