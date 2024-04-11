В помощь ветеранам: Ленинградская область поддержит всероссийскую акцию «Красная гвоздика»

В Ленинградской области пожертвования собирают участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой». Их можно будет встретить на центральных улицах городов, массовых мероприятиях и городских праздниках по всей стране. Волонтеры одеты в фирменную одежду с символикой «Красной гвоздики» и волонтерской организации, в руках у них боксы для сбора пожертвований: взнос можно сделать наличными или по QR-коду. В благодарность участники акции получают значок в виде красной гвоздики.

Кроме волонтеров в распространении значков принимают участие и маркетплейсы Wildberries и OZON.

В 2024 году «Красная гвоздика» проходит уже девятый раз. В 2023 году совместными усилиями с партнерами акции удалось распространить почти 2 млн значков и собрать более 55 млн рублей. В Ленинградской области в акции принимали участие «Молоды душой», им удалось собрать 297,8 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Память поколений» направил деньги на оплату операций, покупку современных слуховых аппаратов, инвалидных кресел-колясок и лекарств для ветеранов Великой Отечественной войны.

Принять участие может любой желающий!