Не жгите сухую траву и мусор!

В Комитете правопорядка и безопасности области напоминают, что, травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. Практически всегда он происходит именно по вине человека. Но самое опасное - огонь способен очень быстро перекинуться на леса и жилые строения.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Памятка

Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;

Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

Сжигание травы, листвы, мусора в емкости из негорючего материала допускается на расстоянии не менее 7,5 метров от строений;

На случай пожара или возгорания имейте в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро, песок, лопату, топор, огнетушитель;

Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

Не оставляйте в лесу стекла, банки, бутылки. Не оставляйте брошенные на улице бутылки и битые стекла. На солнце они могут послужить линзой и спровоцировать пожар.

Берегите себя и свой дом!

В случае пожара звоните в 112!