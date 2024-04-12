Не жгите сухую траву и мусор!
35 раз выезжали подразделения Леноблпожспас на тушение травы с наступлением теплых дней. Подобные заявки все чаще попадают в оперативные сводки.
В Комитете правопорядка и безопасности области напоминают, что, травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. Практически всегда он происходит именно по вине человека. Но самое опасное - огонь способен очень быстро перекинуться на леса и жилые строения.
За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Памятка
Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым;
Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
Сжигание травы, листвы, мусора в емкости из негорючего материала допускается на расстоянии не менее 7,5 метров от строений;
На случай пожара или возгорания имейте в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро, песок, лопату, топор, огнетушитель;
Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
Не оставляйте в лесу стекла, банки, бутылки. Не оставляйте брошенные на улице бутылки и битые стекла. На солнце они могут послужить линзой и спровоцировать пожар.
Берегите себя и свой дом!
В случае пожара звоните в 112!