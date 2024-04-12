Поддержка – в тылу и на фронте

На сегодняшний день в Ленинградской области действуют 65 мер социальной поддержки участников специальной военной операции, в том числе 18 прямых выплат, а также 46 льгот и социальных услуг для членов семей военнослужащих.

Наши защитники могут рассчитывать на прямую поддержку государства с момента поступления на службу. В том числе – на выплату до 1 миллиона рублей. Эта сумма состоит из региональной единовременной выплаты в размере 505 000 рублей, 195 000 рублей из федерального бюджета, а также права на получение земельного участка в 47-м регионе с возможностью получения денежного эквивалента в 300 000 рублей.

Ленинградская область также стала первым регионом, который не учитывает единовременные выплаты участникам СВО и их семьям при предоставлении отдельных мер социальной поддержки.

– С того момента, как Ленинградская область установила единовременные выплаты участникам СВО и их семьям, — такие выплаты (например, в связи с заключением контракта, а также по ранению и гибели участников СВО) не учитываются в расчете среднедушевого дохода семьи при назначении полагающихся региональных мер социальной поддержки, — прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Подобная практика скоро будет внедрена во всех субъектах Российской Федерации. Этой весной Президент России Владимир Путин дал соответствующее распоряжение кабинету министров. В очередной раз 47-й регион оказался флагманом социальной политики в масштабах всей страны.

В Год семьи особенно важна и другая региональная мера поддержки – единовременное пособие и ежемесячная выплата беременным жёнам участников спецоперации. По состоянию на апрель 2024 года размер разовой выплаты составляет свыше 38 900 рублей, ежемесячной – более 8 800 рублей. Более того, на базе Перинатального центра в Гатчине была разработана специальная программа для жён участников специальной военной операции, в рамках которой пациенткам бесплатно предоставляется индивидуальное ведение родов и пребывание в палате повышенной комфортности, а также осуществляется бесплатное послеродовое сопровождение и педиатрическое консультирование ребёнка в течение года после рождения.

Для членов семей военнослужащих также доступен льготный проезд на основании единого социального проездного билета на маршрутах регулярных перевозок. С января 2024 на основании соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью такой проездной биле также обеспечивает право проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга, в том числе в метро.

В списке «семейных» льгот также компенсация 50% оплаты за ЖКУ (без учёта нормативов), освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация части расходов на приобретение топлива или баллонного газа, бесплатная юридическая и психологическая помощь. Дети участников СВО наделены особыми правами в сфере образования: льгота на оплату детского сада (100% от стоимости), освобождение от платы за продлёнку, бесплатное питание для учащихся 5-11 классов, льготное пребывание в оздоровительных лагерях, ежемесячная стипендия губернатора для учащихся учреждений среднего профобразования (5000 рублей) и вузов (8000 рублей).

Среди важных новаций – газификация индивидуальных домовладений за счёт средств областного бюджета Ленинградской области, программа поддержки жён и детей военнослужащих в Гатчинском реабилитационном центре «Дарина», выдача социального паспорта каждой семье участника СВО – этот документ объединяет в себе всю информацию о мерах поддержки, доступных семье героя.

Отдельный блок мер социальной поддержки посвящён реабилитации и адаптации ветеранов. Он включает в себя помощь с оформлением статуса ветерана, льготный проезд, освобождение от транспортного налога, расширенную программу социального обслуживания. Инвалидам СВО помимо ежемесячной денежной выплаты предоставляется помощник по уходу на дому, технические средства реабилитации, услуга «Социальное такси», медицинская, психологическая и реабилитационная помощь.

Магистральным направлением в работе с ветеранами стало переобучение и трудоустройство наших защитников, вернувшихся с фронта. Яркий пример – новый набор учащихся в Мультицентр социальной и трудовой интеграции на краткосрочные курсы по профессиональной переподготовке, стартовавший в начале апреля. Среди доступных курсов с продолжительностью обучения 2.5 месяца – «Оператор БПЛА», «1С Склад», «Компьютерная графика» и «Оператор печатного оборудования». Питание и проживание включены в обучение.

Илья Бунин

Памятка о мерах поддержки участников СВО и членов их семей: https://cszn.info/public/pamyatka_mobil.