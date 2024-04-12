Смертельное ДТП под Гатчиной

10 апреля около 20:40 вне населённого пункта автомобиль «Форд Фьюжн», двигаясь от деревни Новое Колено в сторону деревни Поддубье, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги лося, с последующим съездом в левый кювет.

В результате ДТП водитель «Форда» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицией устанавливаются детали аварии. Лось также погиб.