Владимир Гамаль: «Я из тех, шестидесятых, из гагаринской страны...»

На встречу с поэтом пришло много людей — в просторном зале читального зала библиотеки мест хватило не всем. Поэзию Владимира Алексеевича - лёгкую, светлую, умную — знают и любят многие. Лирические стихи, юмористические зарисовки, гражданская поэзия — каким бы ни был избранный им поэтический жанр, в каждом стихотворении чувствуется талант, уверенное владение словом, чёткая жизненная позиция. Неудивительно, что эта встреча в библиотеке стала настоящим праздником для всех, кто любит и ценит поэзию.

«Я из той страны, которой нет» - так называлась эта встреча, и эта строчка из стихотворения Владимира Гамаля определила её настроение и характер. Поэт решил посвятить её своим родителям, тем более, что нынешний год напоминает нам об одной из главных ценностей нашей жизни — о семье.

- Моя мама, Мария Семеновна - блокадница, которая до конца своей жизни была секретарем общества блокадников города Гатчины и района, - рассказал Владимир Алексеевич. - Мой отец, Алексей Прокофьевич, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны...

«...Я руки матери целую за боль, терпенье, доброту,

И как награду дорогую их принимаю теплоту...»

Владимир Алексеевич Гамаль родился в 1950 году на Украине. С 1960 года проживает в Гатчине. Окончил Гатчинскую школу №36, затем была армия, институт. Офицер запаса.

«Я из тех, шестидесятых,

Из гагаринских времён,

Сын большой войны солдата,

Для меня отец — закон.

Он учил не брать чужого,

Жить по совести всегда,

Честь свою беречь и слово,

Остальное — не беда...»

У Владимира Алексеевича два высших образования - техническое и гуманитарное. По первой специальности — инженер-механик, по второй — юрист. Работал в научно-исследовательском институте, в сельском хозяйстве, в ЖКХ и органах местного самоуправления. Неоднократно избирался местным и районным депутатом. Лауреат районного конкурса «Человек слова и дела» 2002 года.

- Женат, - рассказал он. - Жена — мой телохранитель, мой телолечитель и мой телокормитель.

У Владимира Алексеевича и Нины Тихоновны - двое взрослых детей, любимый внук, есть и верные друзья. Владимир Алексеевич увлеченно занимается садом и огородом, неоднократный участник и призер муниципальных конкурсов «Подворье». Ещё одно увлечение — резьба по дереву. И, конечно же, поэзия...

Писать стихи Владимир Гамаль начал давно, ещё когда учился в школе. Он автор нескольких сборников стихотворений, победитель литературно-музыкального фестиваля-конкурса «Елагин остров - цветок в петлице Петербурга» в номинации «Стихотворение о России» (2012 год).

Поэт рассказывал о себе, читал свои стихи, остроумно шутил, сыпал афоризмами и анекдотами. Авторский монолог незаметно перерос в разговор обо всех нас, о наших чувствах и ощущениях, отношениях и увлечениях — в общем, обо всей нашей жизни.

«С любовью, без пыли и шума,

Девиз пронесли по судьбе:

О Родине прежде подумай

И только потом — о себе...»

Жизнь очень быстрая — даже не заметишь, как она пролетит. Глубокое осознание этого факта под силу, наверное, только философам. А поэты включают юмор, который помогает им смириться с этой быстротечностью.

- И всё-таки, жизнь бывает замечательной и удивительной, если уметь её замечать и удивляться, - уверен поэт. - Я думаю, что возраст — это, скорее, философское понятие.

«Ну кто сказал, что лет нам много?

Неправда, нам-то лишь всего...

Всё остальное лишь у Бога,

Он не обидит никого...»

Многие стихотворения Владимира Гамаля положены на музыку, как например, стихотворение о матери, ставшее романсом, который исполняет известная певица Маргарита Кузнецова. Вот и в этот раз поэта поддержали музыкой его друзья - автор-исполнитель и писатель Игорь Никифоров, музыкант и писатель Анна Забытовская (Гатчина).

Наградой мастеру слова послужили искренние бурные аплодисменты и цветы. Конечно же, такое признание очень приятно. Что же ещё может сравниться с этим по ценности для поэта? Для Владимира Гамаля ответ на этот вопрос можно найти в его стихах:

«У разных чувств своя цена,

Но как подарок жизни свет.

А жизнь - она всего одна,

И ничего ценнее нет...»

С поэзией Владимира Гамаля можно познакомиться на его страничке «ВКонтакте»: https://vk.com/id55854560

Юлия Лысанюк