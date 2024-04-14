День памяти небесной покровительницы Гатчины

В честь 150-летия со дня рождения покровительницы гатчинской земли 17 апреля запланирована праздничная программа. В 9.00 состоится Божественная литургия в Павловском кафедральном соборе, которую возглавит епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. После литургии пройдет крестный ход со святыми мощами до сквера Марии Гатчинской, где будет отслужен молебен.

После крестного хода в здании воскресной школы пройдет международная конференция «Подвиг преподобномученицы Марии Гатчинской. К 150-летию со дня рождения». В ней примут участие гости из Сербии, состоится премьера сербского фильма о святой «Сила Божия в немощи совершается». После чего состоится концерт духовной музыки.

К участию в празднике могут присоединиться все желающие!