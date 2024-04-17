Ленобласть - в заботе о жителях

Глава региона начал доклад с цитаты президента России Владимира Путина во время послания Федеральному Собранию: «В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия». Александр Дрозденко подчеркнул: в этом - и вклад Ленинградской области.

Главное из доклада губернатора:

Об экономике

«Прогнозное значение роста валового регионального продукта Ленинградской области по итогам года превысит 4%. Это превышает темпы роста как мировой экономики, так и среднероссийские показатели. Вопреки усилиям западных стран экономика региона в 2023 году адаптировалась, перестроилась, укрепилась и развивалась. Это видно и по отчетным цифрам областного бюджета. В начале года мы утвердили бюджет практически с предельным дефицитом, вносили корректировки, увеличивающие расходные и доходные части, но закончили год с профицитом бюджета. Это значит, что нам удалось справиться с теми трудностями и вызовами, которые мы встретили в 2022 году».

О помощи Донбассу и участникам СВО

«Рост экономики дает возможность поддерживать города Донбасса и участников СВО. За полтора года работы восстановили более 170 объектов в Енакиево и Мариуполе: школы, жилые дома, коммуникации. Каждый житель Ленобласти, который там работал, ремонтировал, лечил, учил, получил 100-процентную прививку от нацизма», - отметил Александр Дрозденко.

Память погибших на СВО во время доклада почтили минутой молчания. Участникам СВО и членам их семей в Ленобласти оказывается комплексная поддержка: 65 льгот, выплаты компенсаций, именные стипендии, земельные сертификаты.

Об инвестициях

В 2024 году на территории Ленинградской области будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов: строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений ООО «Ультрамар» с объемом инвестиций 35 млрд рублей, а общие вложения компании здесь уже составил 95 млрд рублей. Группа компаний «Новотранс» построит универсальный торговый терминал «Усть-Луга» за 46,5 млрд рублей.

Об успехах АПК

Ленинградская область уже шестой год подряд показывает стабильный прирост производства в сельском хозяйстве. Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам года составил 130 млрд рублей. Регион традиционно занимает 1 место в России по производству яиц. В 2023 году в области построены репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома. За год область произвела почти 3,5 млрд штук яиц, что в 6 раз превышает потребность нашего региона. Задача – нарастить объем до рекордных 4 млрд и расширить экспортные поставки. Регион стабильно сохраняет место в топ-10 и по другим видам сельскохозяйственной продукции: 1 место по производству салата, зелени и молочной продуктивности коров, 2 место по поголовью птицы, 3 место по выращиванию форели, грибов и цветов, 5 место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 9 место по производству молока в сельхозорганизациях.

О позитивной демографии

Александр Дрозденко отметил позитивную демографическую динамику в регионе:

«Численность населения Ленобласти растет с каждым годом. Самая свежая цифра - 2 млн 100 тысяч человек. Задача - поддерживать наши семьи, создавать такие условия, чтобы здесь хотелось жить, создавать семьи, рожать детей. Поддержка уже - при рождении ребенка, при оплате образования, расширение возможностей использования маткапитала. Начали работать два центра «Формула семьи» для тех, кто оказался в трудной ситуации. По инициативе президента России Владимира Путина создаётся нацпроект «Семья» - Ленобласть примет активное участие».

В своем отчете Александр Дрозденко анонсировал ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов по программе «Спорт — норма жизни»: ФОК с бассейном и каток во Всеволожске, биатлонно-лыжный комплекс в поселке Шапки, каток с бассейном и игровым залом в Виллози, спортивный комплекс в Токсово. В планах также завершить комплексный ремонт еще пяти спортивных объектов. Также Александр Дрозденко отметил, что в августе в регионе пройдут первые в истории губернаторские спортивные игры - они состоятся в Выборге. Ожидается участие 60 тысяч спортсменов на всех этапах соревнований.

О жилье и комфортной среде

«Ленобласть - лидер России по строительству жилья. Доступное и качественное жилье должно быть окружено комфортной средой. 112 общественных пространств и 32 двора благоустроили за год. Три раза Ленобласть стала федеральным лидеров по числу лучших практик благоустройства. Планы на этот год - 153 благоустроенных общественных и дворовых территории. Ключевой момент - соблюдение гарантийных обязательств. Ответственность - на комитете по ЖКХ», - отметил Александр Дрозденко.

Внимание - и коммуникациям. За год построено 1313 километров газопроводов. Возведены важные объекты по программе «Чистая вода»: в Кипени, Никольском, Киришах. За пять лет качественным водоснабжением обеспечено 75 тысяч человек в Ленинградской области - программу будем продолжать.

О помощи семьям с детьми

Александр Дрозденко в своем выступлении анонсировал создание дополнительных 2677 мест в детских садах уже в этом году. А еще - построить школы в Гатчине и Мурино, каждая - более чем на 1000 мест. Еще один важный шаг - создание тематических образовательных кластеров, от патриотических до производственных, в том числе химических.

Ленобласть введёт дополнительные региональные выплаты за рождение первого и второго ребёнка, сейчас в регионе подобная мера поддержки действует за рождение третьего. Председателю комитета социальной защиты населения Анастасии Толмачёвой — поручение от Александра Дрозденко. 47 регион в Год семьи ждёт расширение мер социальной поддержки семей с детьми, проведение форумов, конкурсов и семейных фестивалей.

О дорогах и транспорте

За последние 5 лет в Ленобласти отремонтирована почти тысяча километров дорог, а в прошлом году построены знаковые объекты.

«Почти на три года раньше срока был запущен мост-красавец через Свирь в Подпорожье, который полвека ждали не только жители города, но и соседних регионов. Второй новый мост — через Волхов в Киришах – также укрепит межрегиональные связи и даст импульс развития Киришском району», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Задача - чтобы поездки по Ленобласти были еще быстрее и удобнее: 70 новых современных автобусов большого класса - типа Волгобас или МАЗ - уже приобретены в этом году и ездят, а всего более 500 единиц нового подвижного состава предстоит приобрести перевозчикам при поддержке области в рамках транспортной реформы. Транспорт Ленобласти переходит на газомоторное топливо, строим большие газозаправочные станции и планируем возвести за год более 50 заправок для электротранспорта.

О медицине

Регион продолжает создавать сеть амбулаторно-профилактических учреждений, вот лишь некоторые из них за последний год: поликлиника в Кудрово, ФАП в Елизаветинке, врачебная амбулатория в Дубровке, ФАП в деревне Сухое, ФАПы из быстровозводимых конструкций в Рели и посёлке Володарское Лужского района. В Ленинградской области за последние 3 года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 29%, от злокачественных новообразований — на 14%. Отдельно в своем выступлении Александр Дрозденко отметил открытие клиники высоких технологий «Белоостров». 420 коек и возможность госпитализировать и вылечить более 100 тысяч пациентов в год.

Об экологии

Экология – одна из главных тем отчета губернатора. Важная задача - строительство современных мусороперерабатывающих заводов. Ленобласть вошла в топ-20 зеленого рейтинга Российского экологического оператора. В 2023 году введен современный комплекс по обработке и размещению отходов в Подпорожском районе, ликвидировано 16 крупных свалок. В 2024 году планируем ввести комплекс в Кингисеппе - самый крупный инвестпроект на Северо-Западе в этой сфере. Александр Дрозденко отметил необходимость масштабирования практики раздельного сбора мусора в регионе, для чего покупаются специализированные контейнеры.

О новых технологиях

Цифровая зрелость должна расти во всех сферах работы Ленобласти. Мы - регион-лидер по числу услуг в цифровом виде через МФЦ. Мы оказываем 600 электронных услуг - это рекорд России. Стали лауреатами федерального конкурса на лучший МФЦ. Одна из самых востребованных - цифровая слуга по санаторно-курортному лечению.

В центре всегда должны быть интересы жителей

«Мы продолжаем наращивать объем экономики. Но в центре, как всегда, должны быть наши жители, ленинградцы. Важно, что этот год по распоряжению президента Владимира Путина - Год семьи, а в регионе - Год Команды заботы. Объединим их, будем и впредь принимать активное участие в нацпроектах, запускать новые проекты для перспективного развития, повышать качество жизни, повышать кадровый, экономический, социальный потенциал, обеспечивать развитие региона, Северо-Западного округа и страны!» - подытожил Александр Дрозденко.