Туристические поезда снова отправятся в Выборг и Гатчину

По информации 47news, первый тематический поезд до Гатчины пойдет 5 мая. «Туристический вагон» на этом направлении курсирует только один раз в месяц - 9 июня, 14 июля, 11 августа. Экскурсию проводят в последнем вагоне поезда №6329 "Стандарт" отправлением в 10:55 с Балтийского вокзала

Первая поездка «Туристического вагона» в Выборг состоится 29 апреля. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания. Далее поезд будет ходить 4, 10, 11, 18 и 25 мая. «Туристический вагон» организован в «хвосте» поезда №7905 «Ласточка» отправлением в 09:30 с Финляндского вокзала. «Количество человек, участвующих в экскурсии, ограничено количеством посадочных мест», - говорится в сообщении.

Для поездки в тематическом вагоне необходимо купить билет на поезд, а также дополнительно оплатить экскурсию. Пассажирам на протяжении поездки будут рассказывать истории и факты о населенных пунктах, через которые будет проходить состав.

Фото: телеграм-канал ОЖД