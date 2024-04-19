Ленинградская стройка

Строительный комплекс Ленинградской области является одним из лидеров России по объёмам и темпам строительства. По итогам 2023 года введено в эксплуатацию 4,18 миллиона квадратных метров жилья, сдано 25 социальных объектов, благоустроено свыше 100 общественных пространств, а количество проблемных жилых комплексов сократилось до исторического минимума.

Не гнаться за рекордами

Традиционно съезд проходил в формате «вопрос-ответ» – в режиме живого диалога. С приветственным словом и докладом в начале встречи выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

— Ленобласть находится в лидерах СЗФО по строительству жилья и промышленных объектов. Мы даже впервые обошли Санкт-Петербург по объёму строительства. На протяжении последних лет находимся на первом месте в РФ по строительству жилья на одного жителя. На 2023 год министерством был установлен показатель по вводу жилья в размере 3,9 миллиона квадратных метров, однако регион сумел перевыполнить план и обеспечил ввод в эксплуатацию 4,2 миллиона квадратных метров жилья. При этом главная наша задача — комплексное развитие территории: инженерные коммуникации, сети, дороги и объекты социального назначения, — заявил Александр Юрьевич.

Как отметил глава 47-го региона, такие высокие темпы строительства обусловлены сбалансированной градостроительной политикой. Сотрудничество с застройщиками в социальном строительстве также продолжится. В этом году планируется возвести 15 детских садов и 2 школы – в бюджете на эти цели заложено более 4 миллиардов рублей.

Социальные объекты, введенные в эксплуатацию до конца 2023 года, будут выкуплены государством у застройщиков по стопроцентной стоимости. Кроме того, с 2024 года все построенные «частниками» детские сады и школы, в том числе – в рамках прежних соглашений о сотрудничестве, планируются к выкупу за 33%. Эти проценты как раз выплачивается из бюджета региона, остальные 67% — с помощью федеральных средств.

В свою очередь зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский рассказал, что Ленинградская область уже три года подряд вводит рекордный объём нового жилья. С каждым годом итоговая цифра возведённых площадей прирастает на несколько сотен тысяч квадратных метров. Впрочем, главное для ленинградских строителей – качество, а не количество.

— Рекорды всё-таки нельзя так часто повторять, — пошутил Евгений Барановский.

Но после добавил уже серьёзно:

— Плановый показатель Минстроя по нацпроекту на 2024 год составляет 3,3 миллиона «квадратов». Конечно, цифра по вводу будет больше, примерно 3,7–3,8, но к прошлогоднему показателю более 4 миллионов мы не стремимся.

Без проблемных объектов

Что касается проблемных объектов, то каждый дольщик должен быть уверен в решении своего жилищного вопроса. Те дома, которые находятся в высокой степени готовности, будут достроены. По остальным объектам обсуждается вопрос денежной компенсации дольщикам. Об этом заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.

В 2023 году региону удалось исключить из реестра проблемных объектов 76 домов, восстановлены в правах почти 8,5 тысяч граждан. В 2024 году этот процесс продолжается. Основная задача — обеспечить комфортную среду для проживания. Зампред правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский добавил, что на решение проблемы дольщиков выделили 46 млрд рублей: часть из них взяты из областной казны, а 26 млрд — из внебюджетных средств.

— Все дома от недобросовестных застройщиков сейчас находятся в едином реестре проблемных объектов. Задача главная, чтобы там было ноль объектов. Есть ряд долгостроев, которые переданы в работу через комиссию, там перезапущена стройка. У таких объектов — новые застройщики, серьёзные гарантии. Часть домов из этого списка будет введена в эксплуатацию уже в этом году, а самые сложные – к 2025 году. Хотя и по ним мы рассчитываем на конец 2024 года. Фактически по выплатам и строительству завершим всё в этом году, — резюмировал Евгений Петрович.

Помощь Енакиево

Силами Ленинградской области продолжаются восстановительные работы на территории подшефного города Енакиево в Донецкой области. Строители 47-го региона, в частности, приступили к замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Наши строители находят время на помощь не только енакиевцам: продолжаются работы в Мариуполе и Макеевке.

Речь идёт не только про жилищное строительство. Один из наиболее масштабных примеров – в подшефном Енакиево завершён проект по строительству современного асфальтобетонного завода. Инициатором строительства выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Мощность завода составила 120 тонн готовой смеси в час.

За два года Ленинградская область провела ремонт 13-ти городских магистралей в подшефном городе. В перспективе – ремонт ещё шести дорог, для которых новый асфальт будет произведён непосредственно на месте, в Енакиево.

Кроме того, успешно завершены работы на 78 объектах в Мариуполе: жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения. Также закончены 36 объектов в Макеевке: среди них жилые дома, две больницы, детский сад. Местные жители отмечают высокое качество работы ленинградских строителей, которые уже сегодня возвращают новые регионы к мирной жизни.

Важно отметить, что в Донбассе, как и в Ленинградской области, наши строители используют передовые технологии, а после завершения работы также восстанавливают благоустройство, устанавливают спортивные площадки и малые архитектурные формы.

Ксения Бондаренко

Фото автора, пресс-службы Правительства ЛО