Здоровое будущее для ленинградской семьи

Сертификат будущего

По решению Президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи. Ленинградская область поддержала эту инициативу – в частности, решением выдавать «Сертификат молодожёнов» всем брачующимся в ЗАГСах региона. Документ будут получать молодые семьи (вне зависимости от возраста супругов) во время церемонии бракосочетания вместе со свидетельством о регистрации брака.

– Сертификат даёт право на бесплатное медицинское обследование и консультацию специалистов для оценки репродуктивного здоровья, что является важным шагом к поддержке и укреплению здоровья будущих родителей и детей. Документ действителен в течение года со дня регистрации брака. Это решение – часть комплекса мер в нашем регионе по созданию условий для рождения и воспитания детей, увеличения рождаемости. Надеемся, что молодожёны воспользуются этой возможностью с радостью, а в Ленобласти появится как можно больше счастливых семей, наполненных детским смехом! – прокомментировала решение губернатора Ольга Куликова, начальник управления ЗАГС Ленинградской области.

С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано свыше 1300 браков и 2800 рождений. Вопрос планирования семьи и будущих детей актуален для большинства новых семей. Учитывая уровень цен в частных клиниках, возможность бесплатно пройти все необходимые обследования станет прекрасным подспорьем для молодожёнов.

— Держатели сертификатов смогут получить консультацию акушера-гинеколога, уролога и сделать УЗИ. А при наличии показаний — пройти и другие обследования. По­сле обследования пара получа­ет «Паспорт репродуктивного здоровья», — рассказал Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Часики тикают?

Полтора года – столько времени после заключения брака в среднем требуется семейной паре сегодня для принятия решения о рождении ребёнка. Этой информацией с нами поделился Игорь Николаенков – заместитель главного врача по медицинской части Ленинградского областного перинатального центра.

Что же касается среднего возраста первородящей женщины, то по России он превышает 31 год, а в 47-м регионе составляет около 30 лет. Во многом это следствие жилищного вопроса – сегодня родители хотят растить детей в своих квартирах, а в начале отношений далеко не у всех есть средства на собственное жильё. Молодые люди стремятся получить высшее образование, освоить профессию, накопить на первую ипотеку – и только после этого заводят ребёнка. По-человечески этот подход совершенно понятен, хотя с точки зрения биологии – не совершенен.

– Что касается нормального возраста для рождения первого ребёнка, то он у всех разный. Кто-то уже в 20 лет страдает диабетом второго типа, ожирением, гипертонической болезнью. А кто-то и в 30 лет абсолютно здоров. Но в то же время важно понимать, что после 28 лет происходит угасание репродуктивной функции, повышается риск возникновения гинекологических заболеваний, – говорит Игорь Николаенков. – В этой ситуации особенно важно проходить ежегодный осмотр у гинеколога. Ведь женщина может не жаловаться на самочувствие, но иметь патологии, в том числе – гормональной системы.

Секрет здоровых родов

В Ленобласти каждая женщина может подготовиться к беременности. Для этого нужно прийти на консультацию к акушеру-гинекологу. Он назначит все необходимые исследования, в том числе анализы, позволяющие оценить гормональный статус пациентки. Можно, например, оценить биологический возраст репродуктивной системы женщины, сдав кровь на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Важны в этом вопросе и другие маркеры – уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) и антимюллерова гормона (АМГ). По ним врачи смогут дать оценку текущему состоянию яичников женщины.

Тот же «Сертификат молодожёнов» позволит сделать УЗИ органов малого таза: врач расшифрует результаты исследования и подберёт лечение, если будут выявлены патологии. А гормональные исследования назначает репродуктолог при наличии показаний, эти анализы можно будет сдать по полису ОМС.

Партнёрам, которые хотят зачать ребёнка, важно поддерживать друг друга, сохранять спокойствие и гармонию в отношениях. После посещения врачей и проведения всех необходимых исследований женщинам и мужчинам стоит ежедневно принимать фолиевую кислоту в дозе 400 микрограммов. Это вещество важно для полноценного развития эмбриона, кроветворения, обновления слизистой кишечника, заживления ран.

Нельзя забывать о здоровом образе жизни. Будущим мамам полезны умеренные физические нагрузки. Однако девушкам, которые занимаются в фитнес-клубах, перед беременностью не стоит переходить на белковые диеты и принимать анаболические гормоны без консультации гинеколога, поскольку изменение питания и употребление некоторых «спортивных» препаратов влияют на гормональный статус женщины, что может привести к проблемам с зачатием.

– Если девушка – профессиональный спортсмен или бодибилдер и вынуждена применять различные препараты, питаться только белками, то она может столкнуться с недостаточностью яичников. Чтобы скорректировать гормональный статус такой пациентки, врачи назначат ей медикаменты, – подытожил Игорь Николаенков.

Врачи рекомендуют женщинам обратить внимание на лёгкие упражнения в стиле фитнеса. Многие из них разрешены даже для беременных. Не помешают и долгие прогулки на свежем воздухе и регулярные выезды на природу.

Бесплодие – не приговор

Наверное, самое страшное, что может услышать молодая пара после посещения врачей – диагноз «бесплодие». Впрочем, сегодня технические возможности медицины – в том числе в Ленинградской области – позволяют решать самые сложные задачи.

В первую очередь будущим родителям важно знать причины этих состояний. Будь то откладывание беременности на потом, неудачное прерывание беременности или эндометриоз (распространённое заболевание тканей матки). Среди других опасных факторов – малоподвижный образ жизни и регулярное потребление фастфуда. В некоторых случаях мужчина и женщина биологически несовместимы. Однако всё это – не повод для отчаяния!

– Бесплодие нельзя считать приговором. Нужно установить причину этого состояния. Это уже хорошо, когда знаешь «врага» в лицо. Соблюдая рекомендации врача, нужно бороться для достижения цели, – пояснил заместитель главного врача по медицинской части Ленинградского областного перинатального центра..

Записаться на обследование по «Сертификату молодожёнов» можно по телефонам Ленинградского областного перинатального центра - +7 (813) 713-09-56, +7(812)655-81-43

Мария Комарова

Фото: Ленинградский областной перинатальный центр