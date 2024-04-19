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Здоровое будущее для ленинградской семьи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую меру поддержки молодожёнов. С 15-го апреля молодым семьям в ЗАГСе будут вручать сертификат на комплексное обследование репродуктивного здоровья. «Ленинградская панорама» узнала больше о возможностях «Сертификата молодожёнов», а также поговорила с медиками о грамотном планировании здоровой беременности.

Рубрики:  Здоровье

Сертификат будущего

По решению Президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи. Ленинградская область поддержала эту инициативу – в частности, решением выдавать «Сертификат молодожёнов» всем брачующимся в ЗАГСах региона. Документ будут получать молодые семьи (вне зависимости от возраста супругов) во время церемонии бракосочетания вместе со свидетельством о регистрации брака.

– Сертификат даёт право на бесплатное медицинское обследование и консультацию специалистов для оценки репродуктивного здоровья, что является важным шагом к поддержке и укреплению здоровья будущих родителей и детей. Документ действителен в течение года со дня регистрации брака. Это решение – часть комплекса мер в нашем регионе по созданию условий для рождения и воспитания детей, увеличения рождаемости. Надеемся, что молодожёны воспользуются этой возможностью с радостью, а в Ленобласти появится как можно больше счастливых семей, наполненных детским смехом! – прокомментировала решение губернатора Ольга Куликова, начальник управления ЗАГС Ленинградской области.

С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано свыше 1300 браков и 2800 рождений. Вопрос планирования семьи и будущих детей актуален для большинства новых семей. Учитывая уровень цен в частных клиниках, возможность бесплатно пройти все необходимые обследования станет прекрасным подспорьем для молодожёнов.

   Держатели сертификатов смогут получить консультацию акушера-гинеколога, уролога и сделать УЗИ. А при наличии показаний — пройти и другие обследования. По­сле обследования пара получа­ет «Паспорт репродуктивного здоровья», — рассказал Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

 

Часики тикают?

Полтора года – столько времени после заключения брака в среднем требуется семейной паре сегодня для принятия решения о рождении ребёнка. Этой информацией с нами поделился Игорь Николаенков – заместитель главного врача по медицинской части Ленинградского областного перинатального центра.

Что же касается среднего возраста первородящей женщины, то по России он превышает 31 год, а в 47-м регионе составляет около 30 лет. Во многом это следствие жилищного вопроса – сегодня родители хотят растить детей в своих квартирах, а в начале отношений далеко не у всех есть средства на собственное жильё. Молодые люди стремятся получить высшее образование, освоить профессию, накопить на первую ипотеку – и только после этого заводят ребёнка. По-человечески этот подход совершенно понятен, хотя с точки зрения биологии – не совершенен.

Что касается нормального возраста для рождения первого ребёнка, то он у всех разный. Кто-то уже в 20 лет страдает диабетом второго типа, ожирением, гипертонической болезнью. А кто-то и в 30 лет абсолютно здоров. Но в то же время важно понимать, что после 28 лет происходит угасание репродуктивной функции, повышается риск возникновения гинекологических заболеваний, – говорит Игорь Николаенков. – В этой ситуации особенно важно проходить ежегодный осмотр у гинеколога. Ведь женщина может не жаловаться на самочувствие, но иметь патологии, в том числе – гормональной системы.

 

Секрет здоровых родов

В Ленобласти каждая женщина может подготовиться к беременности. Для этого нужно прийти на консультацию к акушеру-гинекологу. Он назначит все необходимые исследования, в том числе анализы, позволяющие оценить гормональный статус пациентки. Можно, например, оценить биологический возраст репродуктивной системы женщины, сдав кровь на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Важны в этом вопросе и другие маркеры – уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) и антимюллерова гормона (АМГ). По ним врачи смогут дать оценку текущему состоянию яичников женщины.

Тот же «Сертификат молодожёнов» позволит сделать УЗИ органов малого таза: врач расшифрует результаты исследования и подберёт лечение, если будут выявлены патологии. А гормональные исследования назначает репродуктолог при наличии показаний, эти анализы можно будет сдать по полису ОМС.

Партнёрам, которые хотят зачать ребёнка, важно поддерживать друг друга, сохранять спокойствие и гармонию в отношениях. После посещения врачей и проведения всех необходимых исследований женщинам и мужчинам стоит ежедневно принимать фолиевую кислоту в дозе 400 микрограммов. Это вещество важно для полноценного развития эмбриона, кроветворения, обновления слизистой кишечника, заживления ран.

Нельзя забывать о здоровом образе жизни. Будущим мамам полезны умеренные физические нагрузки. Однако девушкам, которые занимаются в фитнес-клубах, перед беременностью не стоит переходить на белковые диеты и принимать анаболические гормоны без консультации гинеколога, поскольку изменение питания и употребление некоторых «спортивных» препаратов влияют на гормональный статус женщины, что может привести к проблемам с зачатием.  

– Если девушка – профессиональный спортсмен или бодибилдер и вынуждена применять различные препараты, питаться только белками, то она может столкнуться с недостаточностью яичников. Чтобы скорректировать гормональный статус такой пациентки, врачи назначат ей медикаменты, – подытожил Игорь Николаенков.

Врачи рекомендуют женщинам обратить внимание на лёгкие упражнения в стиле фитнеса. Многие из них разрешены даже для беременных. Не помешают и долгие прогулки на свежем воздухе и регулярные выезды на природу.

Бесплодие – не приговор

Наверное, самое страшное, что может услышать молодая пара после посещения врачей – диагноз «бесплодие». Впрочем, сегодня технические возможности медицины – в том числе в Ленинградской области – позволяют решать самые сложные задачи.

В первую очередь будущим родителям важно знать причины этих состояний. Будь то откладывание беременности на потом, неудачное прерывание беременности или эндометриоз (распространённое заболевание тканей матки). Среди других опасных факторов – малоподвижный образ жизни и регулярное потребление фастфуда. В некоторых случаях мужчина и женщина биологически несовместимы. Однако всё это – не повод для отчаяния!

Бесплодие нельзя считать приговором. Нужно установить причину этого состояния.  Это уже хорошо, когда знаешь «врага» в лицо. Соблюдая рекомендации врача, нужно бороться для достижения цели, пояснил заместитель главного врача по медицинской части Ленинградского областного перинатального центра..

Записаться на обследование по «Сертификату молодожёнов» можно по телефонам Ленинградского областного перинатального центра - +7 (813) 713-09-56, +7(812)655-81-43

Мария Комарова

Фото: Ленинградский областной перинатальный центр

 

 