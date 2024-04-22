Что даёт полис ОМС будущим мамам?

Напомним: медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС на всей территории России оказывается бесплатно. В частности, полис ОМС га-рантирует бесплатное ведение беременности, родоразрешение и осмотры в послеродовый период, а также (при необходимости) госпитализацию в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение патологии беременности роддома (после 22 недель).

Ведение беременности по ОМС включает:

- постановку на учет в женской консультации;

- периодические осмотры врачом-гинекологом;

- сдачу анализов с различной частотой (в зависимости от течения беременности);

- осмотр будущей мамы врачами-специалистами;

- УЗИ, КТГ-исследования и так далее (подробнее см. Приложение №1 к приказу Минздрава РФ №1130н).

Как и когда оформляется полис ОМС на новорожденного?

Одной из первых задач для родителей станет оформление документов новорожденного, и в том числе полиса обязательного медицинского страхования. Этот полис дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. При этом со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

- СНИЛС ребенка (при наличии).

Защищать ваши права на получение бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС – обязанность страховой медицинской организации, в которой вы застрахованы.

Телефоны «горячих линий»:

- Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04

- АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02

- Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812) 679-60-04

Материал подготовлен Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ленобласти





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