Минюст напоминает

Среди некоммерческого сектора особое место занимают казачьи общества, деятельность которых направлена на такие общественно значимые цели как обеспечение общественного порядка, экологической и пожарной безопасности, защиты Государственной границы Российской Федерации, борьбы с терроризмом.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 42 казачьих общества.

В силу Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (далее – Федеральный закон № 154-ФЗ) основной целью объединения граждан в казачьи общества является реализация их права на доступ к государственной и иной службе при условии, что казачье общество внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее – ГРКО).

В свою очередь, обязательным условием вхождения в этот реестр (ведение которого в соответствии с Административным регламентом Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 31.10.2022 № 262, осуществляется органами юстиции) является принятый высшим органом управления казачьего общества и утвержденный в установленном порядке устав казачьего общества (пункта 6 статьи 6 Федерального закона № 154, пункт 15.1 Административного регламента).

Таким образом, казачьи общества, уставы которых не приведены в соответствие с законодательством, не могут быть внесены в ГРКО, что в свою очередь не позволяет им реализовать их право на доступ к государственной и иной службе.

На основании пункта 3 статьи 2 Федерального закона № 154-ФЗ порядок согласования уставов хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного (отдельского) и войскового казачьих обществ, создаваемых (формируемых) либо действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность иное казачье общество, и порядок утверждения уставов казачьих обществ главами муниципальных образований, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами определены Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества» (далее – Указ № 632).

Перечень основных документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, предельные сроки и общий порядок их представления и рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих уставов в соответствии с пунктами 3.6-1 - 3.6-4 Указа № определены Типовым положением о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, утвержденным приказом ФАДН России от 06.04.2020 № 45.

Для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ казачьего общества, атаману казачьего общества необходимо представить в территориальный орган Минюста России по месту нахождения казачьего общества следующие документы:

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, по форме № Р13014, утвержденной приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@;

- протокол (выписка из протокола) о внесении изменений в устав;

- устав казачьего общества в новой редакции, согласованный и утвержденный в порядке, определенном Указом № 632, в 3 экземплярах;

- документ об уплате государственной пошлины (заявитель вправе представить по собственной инициативе).

Принятые в установленном порядке членами казачьего общества обязательства по несению государственной или иной службы отражаются в уставе казачьего общества по согласованию соответственно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

#Минюстразъясняет_СМИЛО