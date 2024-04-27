4 медали дзюдоистов
В Великой Новгороде прошли региональные соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет и среди мальчиков до 13 лет «Отечество» «Кубок Александра Невского». Участниками турнира стали воспитанниками спортивного клуба дзюдо и самбо «Гатчина».
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На татами Центральной спортивной арены Великого Новгорода вышли около 200 спортсменов в составе 21 команды из 10 городов Центрального и Северо-Западного Федеральных округов России.
В состав команды гатчинцев вошли Никита Лаптиев, Ярослав Алексеев, Тимофей Василаки и Джасур Насридинов.
На высшую ступень пьедестала поднялись Ярослав Алексеев (2010–2011 г.р.), Джасур Насридинов (2012–2013 г.р.). Бронзовые медали завоевали Никита Лаптиев (2010–2011 г.р.), Тимофей Василаки (2012–2013 г.р.).
Ярослав Алексеев и Никита Лаптиев выполнили норматив II юношеского разряда.
Поздравляем спортсменов и их тренеров - Алексея Михайлова и Василия Крецу.
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